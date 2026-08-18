Neprijatne cijene kirije u Banjaluci

Studenti ili srednjoškolci koji uskoro prvi put dolaze u Banjaluku ili se vraćaju u nju kako bi nastavili školovanje i studiranje stan u gradu na Vrbasu teško mogu pronaći za manje od 500 KM.

Mjesečni najam, sudeći prema oglasima, dostigao je cifre i do 1.000 KM.

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Tako se na popularnim sajtovima za oglašavanje prodaje ili iznajmljivanja stanova najjeftiniji smještaji koji su iole pristojno opremljeni iznajmljuju za 500 KM, dok cijena zatim raste, pa se mnogi stanovi iznajmljuju za 650, 700 i 750 KM.

Ipak, postoje i oni stanovi koji se iznajmljuju za 850, 900 i 1.000 KM, a koji obično studentima bivaju nedostižan san.

Zašto studenti sve teže pronalaze odgovarajući stan?

Da se studenti već raspituju za stanove, u razgovoru za “Nezavisne novine” potvrdio je Aleksandar Vuković iz Agencije za nekretnine “Condo” iz Banjaluke.

"U zadnjih sedam ili osam dana imamo baš mnogo poziva od strane samih studenata za stanove za najam. Što se tiče ponude, ima je, ali nije baš odgovarajuća za studente. To su obično stanovi koji su ili za bračne parove ili zaposlene osobe. Obično se traže osobe za duži period koje imaju stabilniji posao", kaže Vuković.

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Kako dodaje, cijene se kreću od 550 KM pa naviše za jednosoban stan od 36 kvadrata ili više.

Da su te cijene često studentima velike, potvrđuje i sam Vuković, koji dodaje da na visinu najma utiče i kako je stan opremljen.

Šta utiče na rast cijena najma?

Dragan Milanović, direktor Agencije za nekretnine "Remaks" iz Banjaluke, ističe da se još veće interesovanje studenata i srednjoškolaca za iznajmljivanjem očekuje u narednim danima, odnosno krajem avgusta i početkom septembra.

Kako ističe, svake godine cijene najmova pomalo rastu shodno drugim cijenama, a takođe, i on dodaje, da na krajnju cifru iznajmljivanja utiče i opremljenost stana, kao i lokacija.

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"Cijene kupovine su veće, tako da je poskupio i najam. Nema više jeftinih stanova. Sada su najjeftiniji 450-500 KM, pa naviše", kaže Milanović za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, u Banjaluci se mogu naći i luksuzni stanovi čija cijena prelazi i 1.000 KM, međutim, on navodi da takve stanove ne uzimaju studenti, već poslovni ljudi.

Kako se studenti prilagođavaju visokim kirijama?

"Studenti se dogovore, njih dvoje ili troje, uzmu veći stan, pa podijele troškove. Njima je važna lokacija, to je njihov specifičan zahtjev. Bitno im je da imaju blizu javni prevoz ili da je blizu kampusa i Univerziteta, jer obično nemaju automobil", kaže on.

Milanović za "Nezavisne novine" ističe da se posljednjih godina primjećuje da vlasnicima nisu jedina ciljna grupa studenti, pa bolje opremaju stanove.

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"Rijetko ćete naći sada novi stan za izdavanje, a da je namješten starim namještajem. A sve to poskupljuje najam", navodi on.

Da su cijene najmova visoke, potvrđuju i studenti sa kojima smo razgovarali.

"Krajem jula sam zajedno sa prijateljima počeo tražiti stan, jer je sada izbor veći nego što će biti kasnije, međutim, još ga nismo našli. Cijene su baš visoke i planiram kiriju dijeliti sa još dva prijatelja s kojima ću živjeti", kaže jedan student koji će od oktobra početi sa studiranjem na banjalučkom Univerzitetu.