Pelet ponovo poskupljuje: Evo koliko sada košta

Velika potražnja i pad proizvodnje ponovo su podigli cijene peleta u BiH, koje se trenutno kreću od 600 pa do čak 900 KM po toni, a pojedini proizvođači u Republici Srpskoj zbog nedostatka količina više ne primaju nove narudžbe.

U banjalučkoj firmi "Drvoprodex" kažu da već dva mjeseca ne primaju nove narudžbe, jer ne mogu proizvesti količine koje građani traže.

"Naravno da svakodnevno zovu i traže da naruče pelet, ali mi ne uzimamo narudžbe, jer ne možemo proizvesti dovoljne količine", kazali su iz ove firme.

Dodaju da je paleta od 1.050 kilograma peleta koštala 640 KM, sa uključenim prevozom na adresu kupca.

Cijene peleta u Sarajevu i Republici Srpskoj

U sarajevskoj kompaniji "Drvosječa", koja posluje putem predstavništava u nekoliko gradova širom Bosne i Hercegovine, ističu da i kod njih vlada velika potražnja te da se na isporuku čeka nekoliko dana.

Iz ove firme navode da cijena peleta zavisi od klase proizvoda.

"Pelet A2 klase trenutno je dostupan po cijeni od 790 KM po toni, dok A1 klasa dostiže cijenu i do 830 KM po toni, plus prevoz. Imamo veoma mnogo narudžbi", kazali su iz "Drvosječe".

Iz firme "Medeks Prom" iz Šipova kazali su da kod njih tona peleta trenutno košta 600 KM te da je potražnja velika.

Proizvođači upozoravaju na pad proizvodnje

I Janko Petrović, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i vlasnik kompanije "Petroprojekt" iz Bratunca, kazao je za "Nezavisne novine" da se cijena peleta kod proizvođača trenutno kreće između 600 i 620 KM bez PDV-a.

"Velika je potražnja zato što je s radom prestalo dosta proizvođača peleta, a drvna industrija već tri godine je u problemima, pa se sada sve to odrazilo na cijene. Jednostavno, došlo je do kompletnog pada proizvodnje drveta", kazao je Petrović.

Ističe da izvoz trenutno nije veliki i značajan faktor zbog čega nema mnogo peleta, već da je veći problem nestašica.

"Velika je potražnja, dosta ljudi je prešlo na pelet", rekao je Petrović.

Kvalitet peleta i razlike među klasama

Govoreći o razlikama u cijenama peleta između Federacije BiH i Republike Srpske, Petrović je istakao da, prema njegovom mišljenju, klase koje pojedini proizvođači navode na proizvodu nisu uvijek pouzdan pokazatelj njegovog kvaliteta.

"Dobar pelet se prodaje bez obzira na klasu. Često ne dobijete ono što piše na deklaraciji", kazao je Petrović.

Šta očekivati od cijena peleta u narednom periodu

Kada je riječ o tome šta očekivati u narednom periodu, Petrović smatra da bi potražnja mogla da se smanji tokom oktobra i novembra.

"Naravno da će malo stati potražnja", kazao je Petrović.

On je naveo da su građani ranije očekivali pad cijena, zbog čega su odgađali kupovinu, ali da je, nakon što se to nije dogodilo, došlo do naglog povećanja potražnje.

Da potražnja uvijek utiče na kretanje cijena, smatra i Igor Andrić, sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta pri Privrednoj komori Republike Srpske.

"Razlog zbog kojeg su velike razlike u cijenama između Sarajeva i Banjaluke prvenstveno je u broju potrošača, koji je mnogo veći u Sarajevu, dok je u Republici Srpskoj veći broj proizvođača, a manji broj potrošača. Zbog toga je cijena u Federaciji BiH veća", kazao je Andrić za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, potražnja za peletom počela je da raste prije dva do tri mjeseca.

"Ove godine, unazad dva-tri mjeseca, ljudi su počeli da naručuju i traže pelet. Ne može se sa sigurnošću reći šta će se dešavati u narednom periodu, ali je vidljivo da su cijene u porastu", rekao je Andrić.

Deficit sirovine glavni problem ove godine

Predsjednik Asocijacije sertifikovanih proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović kazao je za Fenu da problem ove godine predstavlja deficit sirovine u šumarstvu.

"Zima je bila duža, pa se u šumu ušlo mjesec do dva kasnije nego obično. Postoje i objektivni problemi u šumarstvu na koje ne možemo uticati. Znajući za ove okolnosti, još u aprilu smo apelovali na stanovništvo da blagovremeno nabavi pelet. Većina građana nas je poslušala, ali jedan dio još nije nabavio ogrev", naveo je Ivanović.

Najveći pritisak na tržištu trenutno je zabilježen u urbanim centrima: Sarajevu, Mostaru i Tuzli, gdje pojedini trgovci koriste povećanu potražnju i podižu maloprodajne cijene, koje u pojedinačnim slučajevima dostižu i do 900 KM.

Ivanović naglašava da iza ovog poskupljenja ne stoje proizvođači, već preprodavci.

(Nezavisne)