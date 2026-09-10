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Iz Agencije za agrarna plaćanja apelovali: Pazite na rok za prijave!

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10.09.2026 10:49

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Из Агенције за аграрна плаћања апеловали: Пазите на рок за пријаве!
Foto: ATV

Iz Agencije za agrarna plaćanja apelovali su na poljoprivredne proizvođače koji podnose zahtjev za kapitalne investicije da paze na rok za podnošenje zahtjeva, a to je 15. oktobar 2026. godine.

"Uzimajući trend i prethodnih godina, najveći broj zahtjeva za isplatu stigne pred sam istek roka, pa apelujemo poljoprivrednim proizvođačima koji imaju izvršenu rezervaciju da paze na rok za podnošenje zahtjeva, a to je 15. oktobar ove godine i da to tog roka treba da se realizuje investicija i pošalju zahtjevi za isplatu prema Agenciji za agrarna plaćanja", kaže za ATV Rajka Jokanović, načelnik Odjeljenja za kapitalne investicije Agencije za agrarna plaćanja RS.

Ona kaže da kada je riječ o kapitalnim investicijama, skoro svakodnevno pristižu zahtjevi za isplatu.

"Pristižu zahtjevi za isplatu sredstava. U ovom momentu je najviše za kupljene traktore. Imamo oko 300 zahtjeva za isplatu, za šta je potrebno izdvojiti 5,5 miliona. Isto tako je, veliki je broj zahtjeva za nabavku poljoprivredne mehanizacije odnosno priključaka. Trenutno imamo 1.000 zahtjeva, za šta treba izdvojiti 4 miliona", kaže Jokanović.

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Tagovi :

Agencija za agrarna plaćanja

Vlada Republike Srpske

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