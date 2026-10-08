Upozorenje zbog jakih padavina: Moguće bujične poplave u petak i subotu

Agencija za vodno područje Jadranskog mora sa sjedištem u Mostaru upozorila je na mogućnost izlivanja rijeka i pojave bujičnih poplava zbog obilnih padavina koje se očekuju 9. i 10. oktobra 2026. godine.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u navedenom periodu očekuju se lokalno veoma intenzivne padavine, koje bi najviše mogle pogoditi srednji i donji dio sliva Neretve, kao i slivno područje rijeke Trebižat.

Zbog najavljenih količina kiše postoji opasnost od naglog porasta vodostaja, lokalnog izlivanja manjih vodotoka iz korita i formiranja bujičnih tokova.

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Upućeno upozorenje nadležnim službama

Iz Agencije su pozvali nadležne institucije da pojačano prate hidrološku situaciju i blagovremeno preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti, u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Poseban oprez preporučen je službama zaduženim za zaštitu i spasavanje stanovništva i materijalnih dobara.

Nadležnim službama civilne zaštite preporučeno je da upozore građane koji žive u blizini rijeka, naročito na područjima bez izgrađenih zaštitnih vodnih objekata, da izbjegavaju približavanje obalama.

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Razlog je mogućnost naglog povećanja dubine i brzine vode, što može predstavljati opasnost za stanovništvo.

Takođe, istaknuta je potreba da građani na vrijeme dobiju informacije i uputstva kako bi mogli preduzeti neophodne mjere za sprečavanje ili ublažavanje eventualne štete.

Situacija će zavisiti od količine padavina

Iz Agencije naglašavaju da je upozorenje izdato na osnovu trenutnih meteoroloških prognoza, te da bi eventualne promjene u najavljenim padavinama mogle uticati i na razvoj hidrološke situacije.

Građani mogu pratiti aktuelne podatke o vodostajima sa svih hidroloških stanica na vodnom području Jadranskog mora putem zvanične internet stranice jadran.ba