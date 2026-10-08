Upozorenje zbog jakih padavina: Moguće bujične poplave u petak i subotu

Autor:ATV redakcija
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Agencija za vodno područje Jadranskog mora sa sjedištem u Mostaru upozorila je na mogućnost izlivanja rijeka i pojave bujičnih poplava zbog obilnih padavina koje se očekuju 9. i 10. oktobra 2026. godine.
Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u navedenom periodu očekuju se lokalno veoma intenzivne padavine, koje bi najviše mogle pogoditi srednji i donji dio sliva Neretve, kao i slivno područje rijeke Trebižat.
Zbog najavljenih količina kiše postoji opasnost od naglog porasta vodostaja, lokalnog izlivanja manjih vodotoka iz korita i formiranja bujičnih tokova.
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Iz Agencije su pozvali nadležne institucije da pojačano prate hidrološku situaciju i blagovremeno preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti, u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.
Poseban oprez preporučen je službama zaduženim za zaštitu i spasavanje stanovništva i materijalnih dobara.
Nadležnim službama civilne zaštite preporučeno je da upozore građane koji žive u blizini rijeka, naročito na područjima bez izgrađenih zaštitnih vodnih objekata, da izbjegavaju približavanje obalama.
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Razlog je mogućnost naglog povećanja dubine i brzine vode, što može predstavljati opasnost za stanovništvo.
Takođe, istaknuta je potreba da građani na vrijeme dobiju informacije i uputstva kako bi mogli preduzeti neophodne mjere za sprečavanje ili ublažavanje eventualne štete.
Iz Agencije naglašavaju da je upozorenje izdato na osnovu trenutnih meteoroloških prognoza, te da bi eventualne promjene u najavljenim padavinama mogle uticati i na razvoj hidrološke situacije.
Građani mogu pratiti aktuelne podatke o vodostajima sa svih hidroloških stanica na vodnom području Jadranskog mora putem zvanične internet stranice jadran.ba
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