Razbijena velika kriminalna grupa, ima i državljana BiH: Ubistva, otmice i droga vrijedna 37 miliona evra

U međunarodnoj operaciji protiv mreže za trgovinu drogom čiji su članovi sa Zapadnog Balkana uhapšeno je gotovo 50 osumnjičenih, saopštio je danas Evropol. Mreža se dovodi u vezu s ubistvima, otmicama i napadima bombama širom Evrope.

U grupi su bili državljani BiH i Srbije, kao i osumnjičeni iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije. Prema navodima Evropola, mreža je angažovala vozače, uglavnom iz Slovenije, BiH i Bugarske, koji su drogu kamionima, kombijima i automobilima prevozili zajedno s legalnom robom.

Evropol razbio veliku međunarodnu kriminalnu grupu

Operacija je završena 6. oktobra, kada je pretresen 42 objekta u Sloveniji i Španiji. Istražioci iz te dvije zemlje radili su s hrvatskim vlastima, a hapšenja su u realnom vremenu koordinisana iz koordinacionog centra u Ljubljani uz podršku Evropola. U Sloveniji su uhapšene 34 osobe, a u Španiji i Hrvatskoj po jedna. Ranije je uhapšeno još 11 osumnjičenih.

Tokom akcije zaplijenjeno je 66 kilograma droge, od toga 51 kilogram kanabisa i 15 kilograma amfetamina, te vatreno oružje, nakit i novac.

Istražioci mrežu povezuju s više pucnjava, ubistava i pokušaja ubistava, kao i s otmicom jednog člana grupe. U napadima, uglavnom usmjerenim na članove grupe ili njihove porodice, korišćene su eksplozivne naprave, uključujući ručne bombe. Kako navodi Evropol, osumnjičeni su nasiljem pokušavali nadoknaditi gubitke kada bi pošiljke propale ili bile zaplijenjene, kažnjavali su one koje su smatrali odgovornim i održavali kontrolu nad mrežom. Istragom je otkriven i pokušaj ubistva u Španiji.

Članovi mreže komunicirali su putem kriptovanih platformi, uključujući SKY ECC i CryptCom. Kokain, kanabis, amfetamin, MDMA i metamfetamin prevozili su iz Belgije, Holandije i Španije u druge evropske zemlje.

Od februara 2022. do septembra 2026. zaplijenjeno je 253 kilograma kokaina, 404 kilograma kanabisa, 18,8 kilograma metamfetamina i 825 grama MDMA-a. Zaplijenjeno je i 550 litara anhidrida sirćetne kiseline, prekursora za proizvodnju droge, automatska puška s prigušivačem, municija i više pištolja.

Na osnovu komunikacije sa SKY ECC -a i drugih dokaza, osumnjičenima će se, prema navodima Evropola, suditi i za dodatnih oko 2,5 tona kanabisa, 474 kilograma kokaina, 104 kilograma heroina, 30 kilograma amfetamina, 11,6 kilograma MDMA-a, kilogram ketamina, kilogram hašiša, 18.000 tableta ekstazija i 1.000 jedinica psihoaktivnih gljiva. Istražioci su utvrdili i 45 litara ulja namijenjenog proizvodnji amfetamina.

Slovenačka policija na današnjoj konferenciji za medije u Ljubljani procijenila je da bi droga obuhvaćena četvorogodišnjom istragom na tržištu vrijedila više od 37 miliona evra. Stojan Belšak iz Policijske uprave Ljubljana kazao je da su se u Sloveniji dogodile dvije otmice povezane s drogom, kada su članovi grupe tražili osobu koja policiji odaje informacije.

„Priroda ove kriminalne grupe je beskompromisna“, rekao je Belšak.

U istragu, koju je podržao Evropol, bili su uključeni predstavnici 22 zemlje. U akciji su učestvovali slovenačka nacionalna policija, Jedinica pravosudne policije Civilne garde iz Barselone i hrvatska nacionalna policija.