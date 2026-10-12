Kristijanu Goluboviću produžena mjera zabrana prilaska Kristini: Evo šta se dogodilo

Kristijanu Goluboviću produžena je mjera zabrane prilaska bivšoj partnerki Kristini Spalević, nakon što ga je ona prije nekoliko mjeseci prijavila za nasilje.

Naime, Kristina je jutros dobila informaciju da je njenom bivšem partneru produžena mjera zabrane prilaska nakon novog nasilja koje je navodno počinio, a za koje ga je optužila komšinica njegove pokojne drugarice Stele, Nada Pucarević.

Kristina se oglasila povodom nasilja o kojem je govorila žena koju, kako navodi, poznaje lično.

- Srbiju drma novi skandal koji se tiče Kristijana. Prevarim se, pa mislim: „Nije moja stvar“, a onda apsolutno shvatim da jeste moja stvar, zato što prolazim kroz agoniju kroz koju prolazim i to već mjesecima, ali ne prolazim samo ja: prolazi moja porodica, prolaze moji prijatelji, prolaze moja djeca sa mnom, sa majkom koja je non-stop izložena novim stresovima.

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- Cijela država je od mene napravila kretenčinu koja je, eto, saučesnik, lažov, izmišlja itd.

Produžene mu mjere zabrane prilaska

Ipak, ona je morala da podeli s javnošću i lijepe vijesti.

- Danas sam dobila informaciju da je Kristijanu produžena mjera zabrane prilaska od 8. 10. do 8. 1. 2027. godine. Znači, u sistemu se nešto dešava - rekla je Kristina.

(telegraf)