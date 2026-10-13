Greške zbog kojih se toplota u kući gubi, a računi za struju rastu

Dolaskom hladnijih dana i zvaničnim početkom sezone grijanja, računi za energiju postaju jedna od najvećih stavki u kućnom budžetu. Međutim, mnogi građani ne znaju da se efikasnost grijanja u stanu može drastično popraviti bez ikakvih skupih investicija ili zamjene stolarije.

Uz nekoliko jednostavnih i potpuno besplatnih trikova u domaćinstvu, možete zadržati toplotu unutar prostorija, smanjiti potrošnju i obezbijediti topliji dom:

Trik sa aluminijumskom folijom iza radijatora

Veliki dio toplote koju emituje radijator odlazi direktno u zid iza njega, posebno ako se radi o spoljnim zidovima zgrade. Uzmite komad obične kuhinjske aluminijumske folije i zalijepite ga na komad kartona, pa to postavite iza radijatora (tako da sjajna strana folije bude okrenuta prema sobi). Folija će funkcionisati kao ogledalo za toplotu, reflektovaće toplotne zrake nazad u prostoriju umjesto da ih upije hladan zid.

Društvo Sutra je Pokrov Presvete Bogorodice: Da li se posti na ovaj praznik?

Sklonite namještaj i zavjese sa izvora toplote

Masivne fotelje, sofe ili duge i guste zavjese koje se nalaze neposredno ispred radijatora djeluju kao neprobojna barijera za topao vazduh. Pomjerite namještaj barem tridesetak centimetara dalje od radijatora. Takođe, ako imate duge zavjese, podignite ih ili ih skratite tako da ne padaju preko radijatora, već samo do prozorske daske. Omogućićete toplom vazduhu da slobodno i pravilno cirkuliše kroz cijelu prostoriju, pa će se soba zagrijati mnogo brže.

Pametno upravljajte roletnama i zavjesama

Prirodna sunčeva svjetlost je najbolji besplatni izvor toplote, čak i tokom najhladnijih zimskih dana. Držite roletne potpuno podignute, a zavjese razmaknute na svim prozorima kroz koje dopire sunce kako bi se prostor prirodno grijao kroz staklo. Čim padne mrak, odmah spustite sve roletne i navucite guste zavjese. To stvara dodatni izolacioni sloj na prozorima koji sprečava da toplota izlazi vani kroz hladno staklo.

Pravilno provjetravanje prostora

Držanje prozora otvorenog „na kip“ satima tokom zime je najveća greška jer konstantno hladi zidove i namještaj, a ne donosi svjež vazduh.

Gradovi i opštine Upozorenje Eparhije: Oprez zbog djelovanja sekti na području Bijeljine

Dva do tri puta dnevno otvorite prostore širom (napravite promaji) na svega tri do pet minuta. Za nekoliko minuta vazduh će se potpuno promijeniti, a zidovi i namještaj neće stići da se ohlade. Kada zatvorite prozore, svjež vazduh će se zagrijati mnogo brže nego onaj koji je pun vlage, prenosi Glas Srpske.

Držite zatvorena vrata prostorija koje ne grijete

Ako u stanu imate hodnik, ostavu ili spavaću sobu u kojoj ne boravite i u kojoj je grijanje isključeno, nemojte dozvoliti da taj prostor crpi toplotu iz dnevnog boravka. Redovno zatvarajte vrata između toplih i hladnih prostorija u stanu kako biste spriječili miješanje vazduha i nepotrebno hlađenje primarnih zona u kojima boravite.