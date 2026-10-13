Sedmi Inkluzivni atletski miting "Sunce"

Sportsko-rekreativno udruženje "Sunce" iz Banjaluke i ove godine organizuje inkluzivni atletski miting "Sunce", koji će u subotu, 17. oktobra 2026.

Sportsko-rekreativno udruženje "Sunce" iz Banjaluke i ove godine organizuje inkluzivni atletski miting"Sunce", koji će u subotu, 17. oktobra 2026. godine, od 12 do 14 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci doživjeti svoje sedmo izdanje.

Miting okuplja djecu, mlade i odrasle različitih sposobnosti, koji će kroz sport, druženje i zajedničko takmičenje pokazati da atletska staza pripada svima.

Cilj manifestacije je promocija sporta, druženje i inkluzija, ali i stvaranje prilike da djeca i mladi pokažu svoje sposobnosti, trud i sportski duh pred publikom i svojim najbližima.

Tokom mitinga učesnike očekuju razne atletske discipline poput skoka u dalj, trčanja na različitim distancama od 50 do 400 metara, te bacanje loptice i vorteksa, poručuju organizatori.