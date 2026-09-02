Додик: Планирано 80 милиона за прву фазу развоја Института "Др Мирослав Зотовић"

Аутор:АТВ редакција
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За пројекат развоја и модернизације Института "Др Мирослав Зотовић" већ постоји читав мастер план који се може фазно реализовати током наредних година, а за чију прву фазу је предвиђено 80 милиона КМ, док је процијењена вриједност комплетног пројекта већа од 500 милиона КМ, изјавио је предсједник Милорад Додик.
Он је новинарима након презентације нових пројеката и активности Института "Др Мирослав Зотовић" рекао да је велика предност то што већ постоји конкретан план, а не само идеја.
"Једно је када дођете и кажете да имате идеју, а друго када пред собом имате цртеже, планове и конкретно дефинисане фазе развоја. Зато дајем пуну подршку овом пројекту, којег ћемо прихватити и реализовати фазно. То је велики пројекат, али Република Српска то може да уради у наредним годинама", поручио је Додик.
Он је подсјетио да је ријеч о простору који је годинама био запуштен, али који је захваљујући иницијативи и истрајности добио нову перспективу, преноси "Срна".
"Нисмо жељели да рушимо стари објекат, већ смо га оставили, адаптирали и данас се користи. Све остало је ново. На простору гдје је раније био хотел сада је савремена операциона сала, док се објекат у којем је некада био Слатеx претвара у садржај који желимо да развијамо", рекао је Додик.
Он је додао да су годинама постојали проблеми и неусклађености које је требало ријешити, али да је, прије свега, било потребно имати вољу да се истраје.
"Многе године ово је било запуштено, требало је времена да се ријеше све неусклађености и, прије свега, требало је имати жељу да се истраје и нешто направи. Без те истрајности, а посебно без иницијативе директора Института Горана Талића, било би тешко доћи до овога што данас имамо", поручио је Додик.
Он је нагласио да је управо иницијатива за данашње окупљање потекла од Талића, с циљем да се на једном мјесту окупе сви који могу донијети одлуке и пружити подршку пројекту.
Према његовим ријечима, ова јавна установа има двије карактеристике које је посебно издвајају и стављају у фокус када је ријеч о подршци пројекту.
"Прва је чињеница да данас више од хиљаду људи чека да дође овдје, а тај број је у једном тренутку достизао и 4.000 људи. И сам сам, као предсједник, много пута био позван и замољен да покушам помоћи људима који чекају", рекао је Додик.
Друга важна ствар је, нагласио је он, што је ријеч о установи која остварује профит.
"Веома је ријетко да установе оваквог типа, посебно оне у јавном власништву, у цијелом региону показују да могу остваривати профит. Овдје се улаже, а одређена средства се остварују кроз рад саме установе. То омогућава да се планира и да се на вријеме пројектује развој", став је Додика.
Говорећи о могућности јавно-приватног партнерства, Додик је навео да није против таквог модела, али да он мора бити ефикасан и брзо реализован.
Он је нагласио да Република Српска мора задржати надлежност над кључним ресурсима и функцијама установе, укључујући термалну воду, али и да ће развој овог простора у будућности отворити могућност за долазак приватног капитала.
"Када све завршимо, вјероватно ће ово бити зона у којој ће приватни капитал жељети да гради нове хотеле и друге садржаје. Ја бих волио да већ сада постоје озбиљни приватни партнери који ће нам рећи да желе да уложе. Међутим, њих тренутно нема. Људи још нису препознали тај потенцијал", каже Додик.
Он је посебно нагласио значај стручног кадра и запослених, истичући да ниједна зграда нити савремена опрема не могу замијенити човјека.
"Можете направити какву год желите зграду и набавити какву год желите апаратуру, али без стручних људи нема успјеха. Гледали смо то у различитим здравственим установама. Набаве се најбољи апарати, а онда након годину дана чујемо да опрема стоји у ходнику јер људи или не желе да је користе или се усмјеравају према приватном сектору", рекао је Додик.
Он је додао да у овој установи таквог проблема нема.
"Овдје се све користи максимално. Међутим, свјесни смо да без стручних људи овај пројекат нећемо моћи развијати. Сутра, када буде и роботизација свега и свачега, човјек ће и даље бити незамјењив. Ова врста рехабилитације је приступ пацијенту и све оно што се овдје пружа као услуга не може функционисати без људи", истакао је Додик.
Због тога, рекао је Додик, посебну пажњу треба посветити привлачењу младих стручњака и стварању услова да свој професионални живот граде управо овдје.
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