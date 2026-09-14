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Mladić iz BiH nestao u Sloveniji: U toku potraga

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14.09.2026 10:35

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У Словенији нестао младић из БиХ Емил Диздаревић.
Foto: Visit Velika Kladuša/Facebook

U Sloveniji je u toku potraga za Emilom Dizdarevićem, mladićem rođenim 13. novembra 2004. godine u Velikoj Kladuši, kojem se od četvrtka ujutro gubi svaki trag.

Prema dostupnim informacijama, posljednji put je viđen na području Domžala.

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Emil je, prema informacijama dostavljenim portalu GPMaljevac, posljednji put primijećen u četvrtak u jutarnjim satima. Od tada porodica i druge osobe uključene u potragu nemaju informacije o njegovom kretanju.

U trenutku nestanka nosio je crvene patike, crvene kratke hlače i smeđe-krem duksericu.

Porodica moli građane da obrate pažnju na eventualne informacije koje bi mogle pomoći u njegovom pronalasku. Posebno se apeluje na sve koji su ga možda vidjeli nakon njegovog posljednjeg poznatog pojavljivanja da informacije proslijede policiji.

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Svako ko ima saznanja o tome gdje se Emil nalazi ili je primijetio njegovo kretanje može kontaktirati slovensku policiju na broj 113 ili se javiti u najbližu policijsku stanicu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Slovenija

nestao mladić

Policija

nestao Emil Dizdarević

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