Sutra se slavi Sveta Tekla: Bila osuđena na spaljivanje, ali je ostala nepovrijeđena

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva sutra, 7. oktobra, obilježava Svetu prvomučenicu i ravnoapostolnu Teklu, učenicu apostola Pavla, čije je ime u hrišćanskom predanju ostalo simbol istrajnosti u vjeri.
Istog dana proslavljaju se i prepodobni Simon, Sveti kralj Vladislav i prepodobni David Srpski.
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Priča o Svetoj Tekli počinje u mladosti, kada je, slušajući propovijed apostola Pavla, odlučila da prihvati hrišćanstvo. Ta odluka donijela joj je sukob sa porodicom, progone i stradanja, ali je, prema njenom žitiju, ostala nepokolebljiva uprkos svim pritiscima.
Prema crkvenom predanju, Tekla je rođena u Ikoniji, u uglednoj mnogobožačkoj porodici. Imala je osamnaest godina i bila je vjerena kada je čula apostola Pavla, čija ju je propovijed podstakla da život posveti Hristu i odustane od planiranog braka.
Njena majka protivila se toj odluci, a pritisci su prerasli u progon. Žitije opisuje da je Tekla bila osuđena na spaljivanje, ali da je Božjom pomoći ostala nepovrijeđena. Kasnije je u Antiohiji, nakon što se suprotstavila pokušaju jednog moćnika da je uzme silom, bila bačena pred divlje zvjeri, koje je, prema istom predanju, nisu povrijedile.
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Po oslobađanju je nastavila da propovijeda Jevanđelje, a potom se povukla u okolinu Selevkije, gdje je živjela podvižnički. Predanje njen život povezuje i sa iscjeljenjima bolesnih.
Naziv prvomučenica odnosi se na njeno prvenstvo među ženama koje su stradale za Hrista, dok se kao ravnoapostolna poštuje zbog širenja hrišćanske vjere.
Praznik Svete Tekle prilika je da se vjernici kroz molitvu i bogosluženje podsjete njenog života, posebno hrabrosti sa kojom je ostala vjerna svom izboru. Njeno žitije u središte stavlja istrajnost, čak i kada podrška izostane među najbližima.
Istog dana obilježava se i prepodobni Simon, odnosno Stefan Prvovjenčani, koji je pred smrt primio monaški čin. Sveti kralj Vladislav, njegov sin, poznat je kao ktitor Mileševe i vladar koji je u svoju zadužbinu prenio mošti Svetog Save iz Trnova.
Prepodobni David Srpski, prije monašenja knez Dimitrije, bio je Vukanov sin i unuk Stefana Nemanje, a njegova zadužbina je manastir Davidovica kod Brodareva.
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Tako se 7. oktobra u crkvenom kalendaru susreću sjećanje na jednu od najpoznatijih žena ranog hrišćanstva i duhovno nasljeđe srpskih svetitelja iz porodice Nemanjića.
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