Исповијест Српкиње која је била заражена хантавирусом: Гледам своје тијело и видим како расте

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ивањичанка је подијелила своје искуство борбе са хантавирусом, познатим као мишја грозница.
И док читава Европа сада прича о смртоносном хантавирусу због заражених на крузеру, у Србији овај вирус познат још и као "мишија грозница" није велика непознаница нарочито у ивањчком крају током бербе малина, када се скоро сваке године региструју нови случајеви заразе.
Смртни исходи и нису баш толико чести, али једна Ивањичанка прошла је пакао управо због хантавируса.
"Од потпуно здраве жене ја сам дошла у ситуацију да ми је живот висио о концу. Први симптом је била језа, онда је кренула температура, мучнина и повраћање. Много јаке болове сам имала. Гледам своје тијело и видим како оно расте, због посљедице гомилања течности у мом организму, а само захваљујући љекарима на ВМА, сестрама и професорима ја сам преживјела. То је била даноноћна битка за живот и не бих пожељела никоме да доживи оно што сам ја", рекла је млада жена која је једва преживјела мишју грозницу прије пар година.
Свијет
Путинова честитка Лукашенку: Супротставимо се покушајима оправдавања злочина хитлероваца
Вируси и бактерије за лептоспирозу и мишију грозницу могу се покупити у природи, најчешће на сеоском подручју гдје има доста стоке и пољских мишева. Човјек се инфицира када дође у контакт са излучевинама заражених јединки.
Они који су најугроженији и подложни овим инфекцијама су људи чији су послови везани за природу а то су шумари, берачи шумског воћа, ветеринари и пољопривредници. Према ријечима доктора Аксентија Тошића, период инкубације траје од 10 до 40 дана, а извор инфекције може бити земља, блато или контаминирана вода и ваздух.
"Мокраћа коју излучују животиње садржи тај вирус који се разлива и онда особе које имају неке огреботине рукама или ногама, а не заштите ту рану дозвољавају да тај инфективни агенс уђе директно у њихову крв и тако долази до обољевања. У овом крају људи углавном знају шта је то мишја грозница и лептоспироза, али ријетко ко зна колико је то заиста опасно, какви су симптоми и на који начин се могу заштитити", рекао је доктор Тошић.
(Мондо)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
4 ч1
Здравље
20 ч1
Здравље
1 д0
Здравље
3 д0
Најновије
Тренутно на програму