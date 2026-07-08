Елезу осам година затвора за злочин у Фочи

Аутор:Огњен Матавуљ
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Врховни суд Републике Српске потврдио је пресуду којом је Илија Елез осуђен на осам година затвора због ратног злочина против цивилног становништва у Фочи 1992. године.
Елез је оглашен кривим да је заједно са Неђом Голубовићем, који је преминуо 1998. године, учествовао у убиству четворице Бошњака на локацији Митриног врела у Миљевини код Фоче.
”Одбијене су као неосноване жалбе тужиоца и браниоца оптуженог, те је потврђена пресуда Окружног суда у Требињу којом је оптужени оглашен кривим за ратни злочин против цивилног становништва и осуђен на казну од осам година затвора”, саопштио је Врховни суд РС.
У пресуди се наводи да се Елез неутврђеног дана, од половине априла до половине јуна 1992. године, у друштву једне особе ”ладом нивом” наоружан довезао пред кућу, коју су претресли уз пријетњу убиством. Потом су незаконито ”ухапсили” цивиле Ахмета Рамовића, Хамду Муховића и Раму Рамовића. Затим су се одвезли до куће Халила Хрбинића кога су такође ухапсили. Потом су сву четворицу одвезли на локалитет Митриног врела, гдје су их убили хицима из ватреног оружја. Тијела убијених пронађена су и ексхумирана 1999. године.
У образложењу првостепене пресуде се наводило да је утврђено да је Елез учествовао у одвођену цивила и да су га свједоци препознали. Више свједока је потврдило да се непосредно након одвођења цивила чуо пуцањ. Суд је наводио да тужилаштво није понудило доказе за сам чин убиства, али свједочења о пуцњевима из правца у којем су оштећени одведени суд су навела на закључак о урзочној-посљедичној вези два догађаја. Суд је закључио да за постојање саизвршилаштва није потребно утврђење да су обојица оптужених пуцали у жртве.
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