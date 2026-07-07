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Преминуо радник повријеђен у експлозији у Новој Жељезари

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 14:52

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Преминуо радник повријеђен у експлозији у Новој Жељезари
Фото: АТВ

Мирнес Камерић из Беговог Хана код Зенице преминуо је од повреда које је задобио у експлозији која се крајем прошлог мјесеца догодила у кругу Нове Жељезаре Зеница.

Вијест је за портал "Радиосарајево.ба" потврдио предсједник Синдиката Нове Жељезаре Зеница Рашид Фетић.

Камерић је у експлозији задобио тешке повреде, укључујући опекотине на око 50 одсто тијела те неколико сломљених ребара.

Након више од десет дана лијечења у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, изгубио је битку за живот.

У истој експлозији повријеђене су још двије особе. Надлежне институције и даље утврђују околности које су довеле до несреће.

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Тагови :

Експлозија

Експлозија Нова Жељезара

Зеница

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