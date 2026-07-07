Преминуо радник повријеђен у експлозији у Новој Жељезари

Аутор:АТВ редакција
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Мирнес Камерић из Беговог Хана код Зенице преминуо је од повреда које је задобио у експлозији која се крајем прошлог мјесеца догодила у кругу Нове Жељезаре Зеница.
Вијест је за портал "Радиосарајево.ба" потврдио предсједник Синдиката Нове Жељезаре Зеница Рашид Фетић.
Камерић је у експлозији задобио тешке повреде, укључујући опекотине на око 50 одсто тијела те неколико сломљених ребара.
Након више од десет дана лијечења у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, изгубио је битку за живот.
У истој експлозији повријеђене су још двије особе. Надлежне институције и даље утврђују околности које су довеле до несреће.
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