Оштра порука Лаврова НАТО-у: "То ће завршити поразом"

Аутор:АТВ редакција
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Тежња НАТО-а да се милитаризује до крајњих граница једног дана ће се завршити поразом, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.
- Чиме ће се то завршити? Једног дана ће се сигурно завршити. Ако желе да се милитаризују до крајњих граница, све ће се на крају једноставно завршити поразом у њиховој трци за сопствену надмоћ - рекао је Лавров новинарима.
Он је истакао да у Европи више не могу да сакрију тешко стање у којем се налази европска економија, укључујући и њемачку.
- Социјална сфера озбиљно трпи, смањују се социјална давања, док цивилна привреда бјежи из Европе у САД, где су, између осталог, услови за пословање знатно повољнији - додао је руски министар.
Изјаве НАТО-а да Алијанса не ратује против Русије нису искрене, сматра министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.
- Они, за сада, тврде да не ратују против нас, али то је неискрено - рекао је Лавров на заједничкој конференцији за новинаре.
Лавров је нагласио да се Кијеву, уз директно учешће европских и америчких војних структура, пружа подршка у оружју, обавјештајним подацима и сателитским информацијама.
Према његовим ријечима, Украјини се достављају и подаци неопходни за избор и процјену циљева, као и за програмирање оружаних система којима се, како је навео, гађају руски грађани и цивилни објекти, преноси Спутњик.
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