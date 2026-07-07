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Оштра порука Лаврова НАТО-у: "То ће завршити поразом"

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 15:43

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров
Фото: Tanjug/Iori Sagisawa/Pool Photo via AP

Тежња НАТО-а да се милитаризује до крајњих граница једног дана ће се завршити поразом, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.

- Чиме ће се то завршити? Једног дана ће се сигурно завршити. Ако желе да се милитаризују до крајњих граница, све ће се на крају једноставно завршити поразом у њиховој трци за сопствену надмоћ - рекао је Лавров новинарима.

Он је истакао да у Европи више не могу да сакрију тешко стање у којем се налази европска економија, укључујући и њемачку.

- Социјална сфера озбиљно трпи, смањују се социјална давања, док цивилна привреда бјежи из Европе у САД, где су, између осталог, услови за пословање знатно повољнији - додао је руски министар.

"НАТО не говори истину"

Изјаве НАТО-а да Алијанса не ратује против Русије нису искрене, сматра министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.

- Они, за сада, тврде да не ратују против нас, али то је неискрено - рекао је Лавров на заједничкој конференцији за новинаре.

Лавров је нагласио да се Кијеву, уз директно учешће европских и америчких војних структура, пружа подршка у оружју, обавјештајним подацима и сателитским информацијама.

Према његовим ријечима, Украјини се достављају и подаци неопходни за избор и процјену циљева, као и за програмирање оружаних система којима се, како је навео, гађају руски грађани и цивилни објекти, преноси Спутњик.

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Тагови :

Сергеј Лавров

НАТО

војска

милитаризација Њемачке

Русија

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