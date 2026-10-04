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Jeziva nesreća kod Sokoca: Mladić sletio s puta i poginuo

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04.10.2026 09:44

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Језива несрећа код Сокоца: Младић слетио с пута и погинуо
Foto: ATV

Sokočanin čiji su inicijali M.L. poginuo je jutros kada je "citroen" kojim je upravljao sletio sa kolovoza u mjestu Glasinačko polje, potvrđeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Saobraćajna nesreća dogodila se u 7.25 časova na putu Rogatica-Podromanija.

Policija je na terenu i u toku je uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja.

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Saobraćajna nesreća

Istočno Sarajevo

PU Istočno Sarajevo

poginuo mladić

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