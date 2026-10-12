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Mjesec sigurnog NET-a: Skoro 20 miliona prijetnji zaustavljeno za samo 30 dana

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12.10.2026 14:10

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Мтел, сигуран нет.
Foto: Ustupljena fotografija

Internet nam svakodnevno donosi brojne mogućnosti – od komunikacije i zabave do kupovine, plaćanja računa i obavljanja različitih poslovnih i privatnih obaveza. Ipak, iza samo jednog klika može se kriti sadržaj koji ugrožava sigurnost korisnika i njihovih podataka.

Koliko takvih prijetnji može biti u svakodnevnom digitalnom okruženju najbolje pokazuju podaci m usluge Siguran NET. U posljednjih 30 dana, Siguran NET je spriječio skoro 20 miliona potencijalno opasnih aktivnosti. Među njima najčešće su:

Sumnjiva preuzimanja (13.172.791) – predstavljaju potencijalno štetni sadržaj koji može ugroziti uređaj, narušiti njegov rad ili omogućiti pristup podacima. Siguran NET pomaže u prepoznavanju i blokiranju ovakvih prijetnji prije nego što korisnik otvori rizičan sadržaj.

Sumnjivi i blokirani domeni (3.436.380) – iza kojih se mogu kriti lažne stranice, zlonamjerni sadržaji i drugi rizici koji ugrožavaju sigurnost korisnika. Siguran NET prepoznaje takve stranice i blokira ih prije nego što se otvore.

Prevare i napadi (2.481.830) – lažne poruke koje izgledaju kao da stižu od banke ili dostavne službe, sumnjivi linkovi i pokušaji krađe osjetljivih podataka samo su neki od načina na koje prevaranti pokušavaju da iskoriste povjerenje korisnika.

Ove brojke pokazuju da sajber prijetnje nisu nešto što se dešava samo drugima. Mogu se pojaviti dok provjeravamo elektronsku poštu, otvaramo link iz poruke ili pretražujemo internet. Zato je važno imati dodatni nivo zaštite, ali i razvijati navike odgovornog ponašanja na internetu.

Tokom oktobra, svi m korisnici mobilne telefonije i fiksnog interneta mogu aktivirati Siguran NET bez naknade i koristiti ga dva mjeseca potpuno besplatno.

Siguran NET možete aktivirati SMS porukom „SIGURANNET” na broj 065 1177, putem aplikacija m:GO i Moj m:tel, servisa Moj meni biranjem koda *100# ili u najbližem m:tel prodajnom mjestu.

Aktivirajte uslugu i prepustite Sigurnom NET-u da dodatno brine o vašoj sigurnosti tokom svakodnevnog korišćenja interneta. Za više informacija posjetite mtel.ba/siguran-net.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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