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Sutra promjena vremena, evo šta kažu meteorolozi

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12.10.2026 15:02

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Foto: BH Meteo

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i malo toplije.

Ujutro će biti pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama moguća je magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od dva do sedam, a dnevna od 15 do 20, na jugu do 23 stepena Celzijusova.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovlada umjereno do pretežno oblačno, saopštio je RHMZ.

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