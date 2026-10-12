Sutra promjena vremena, evo šta kažu meteorolozi

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i malo toplije.
Ujutro će biti pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama moguća je magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od dva do sedam, a dnevna od 15 do 20, na jugu do 23 stepena Celzijusova.
Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura.
U Republici Srpskoj i FBiH danas preovlada umjereno do pretežno oblačno, saopštio je RHMZ.
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