Projekat "Trojka" više ne postoji

Politički projekat "Trojka" iz FBiH više ne postoji. Nekada osmorka, a na kraju kreacija tri politička subjekta - SDP, NiP i NS, poslije debakla na izborima zvanično je ugašen. Nestali su kao što su i nastali - preko noći.

Informaciju da je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić obavijestio kolege Elmedina Konakovića (Narod i pravda) i Sabinu Ćudić (Naša stranka) da je projekat ugašen prenosi portal Istraga.ba.

Predsjednik Naše stranke Sabina Ćudić demantuje ovakvu vijest. Međutim, izvjesno je da tokom četiri godine zajedničkog djelovanja odnosi partija i nisu bili na zavidnom nivou.

"Juče smo se na zvaničan poziv Nermina Nikšića ispred SDP-a sastali kolege Elmedin Konaković, Nikšić, Nermin Ogrešević i ja. Susret je bio kolegijalan i nije sadržavao najavu o svakom prekidu saradnje. Očekujem da će SDP, kako sam to i ranije najavljivala, učestvovati u vlasti, ali vam na to pitanje može i treba odgovoriti rukovodstvo SDP-a", kazala je Sabina Ćudić za portal Radiosarajevo.ba.

Objedinjavanje ovih političkih subjekata imalo je za cilj rapodjelu vlasti na nivou BiH i FBiH. Međutim, ove godine je SDA ostvarila daleko bolji rezultat gdje su postali nezabilazni faktor, a samim tim, ugasili su i razlog za postojanje famozne "Trojke".

Analizom ostvarenih rezultata lako se da zaključiti da je od ove koalicije najviše profotirao SDP, dok su NiP i Naša stranka pretrpjeli veliku štetu.

Spočitavao je to nedavno i predsjednik NiP-a Elmedin Konaković. On je poručio da su tokom četiri godine mandata on i njegova stranka bili na najvećem udaru i najviše istureniji, dok su se ostali držali po strani.

Političko nastajanje i gašenje

Dolazak na vlast bio je pun kontroverzi sa famoznim suspendovanjem ustava preko noći od strane Kristijana Šmita. To je omogućilo izbacivanje SDA sa vlasti, a kum čitave operacije bio je tadašnji američki ambasador Majkl Marfi.

Prevarom došli, prevarom su se i održavali na vlasti. Godine zajedništva na nivou BiH i u FBiH ispoljile su brojne mane i kontroverze, poput imenovanja Rame Isaka za federalnog ministra unutrašnjih poslova, ali i nerad u Kantonu Sarajevo.

Siguran politički poraz trojna koalicija doživjela je pokušajem da SNSD izbaci iz vlasti. Polugu za takav potez pronašli su u opoziciji u Republici Srpskoj, ali je akcija bila neuspješna. Iako su ministri iz SNSD-a dočekali kako kraj mandata, tako i Trojke, i dan danas Elmedin Konaković tvrdi da su ostvarili zacrtano. Na teret im se stavlja i orkestriran proces protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je na kraju izdejstvovao promjenu politike prema BiH i Bošnjacima najznačajnijih sila svijeta.