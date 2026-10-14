Projekat "Trojka" više ne postoji

Autor:ATV redakcija
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Politički projekat "Trojka" iz FBiH više ne postoji. Nekada osmorka, a na kraju kreacija tri politička subjekta - SDP, NiP i NS, poslije debakla na izborima zvanično je ugašen. Nestali su kao što su i nastali - preko noći.
Informaciju da je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić obavijestio kolege Elmedina Konakovića (Narod i pravda) i Sabinu Ćudić (Naša stranka) da je projekat ugašen prenosi portal Istraga.ba.
Predsjednik Naše stranke Sabina Ćudić demantuje ovakvu vijest. Međutim, izvjesno je da tokom četiri godine zajedničkog djelovanja odnosi partija i nisu bili na zavidnom nivou.
"Juče smo se na zvaničan poziv Nermina Nikšića ispred SDP-a sastali kolege Elmedin Konaković, Nikšić, Nermin Ogrešević i ja. Susret je bio kolegijalan i nije sadržavao najavu o svakom prekidu saradnje. Očekujem da će SDP, kako sam to i ranije najavljivala, učestvovati u vlasti, ali vam na to pitanje može i treba odgovoriti rukovodstvo SDP-a", kazala je Sabina Ćudić za portal Radiosarajevo.ba.
Objedinjavanje ovih političkih subjekata imalo je za cilj rapodjelu vlasti na nivou BiH i FBiH. Međutim, ove godine je SDA ostvarila daleko bolji rezultat gdje su postali nezabilazni faktor, a samim tim, ugasili su i razlog za postojanje famozne "Trojke".
Analizom ostvarenih rezultata lako se da zaključiti da je od ove koalicije najviše profotirao SDP, dok su NiP i Naša stranka pretrpjeli veliku štetu.
Spočitavao je to nedavno i predsjednik NiP-a Elmedin Konaković. On je poručio da su tokom četiri godine mandata on i njegova stranka bili na najvećem udaru i najviše istureniji, dok su se ostali držali po strani.
Dolazak na vlast bio je pun kontroverzi sa famoznim suspendovanjem ustava preko noći od strane Kristijana Šmita. To je omogućilo izbacivanje SDA sa vlasti, a kum čitave operacije bio je tadašnji američki ambasador Majkl Marfi.
Prevarom došli, prevarom su se i održavali na vlasti. Godine zajedništva na nivou BiH i u FBiH ispoljile su brojne mane i kontroverze, poput imenovanja Rame Isaka za federalnog ministra unutrašnjih poslova, ali i nerad u Kantonu Sarajevo.
Siguran politički poraz trojna koalicija doživjela je pokušajem da SNSD izbaci iz vlasti. Polugu za takav potez pronašli su u opoziciji u Republici Srpskoj, ali je akcija bila neuspješna. Iako su ministri iz SNSD-a dočekali kako kraj mandata, tako i Trojke, i dan danas Elmedin Konaković tvrdi da su ostvarili zacrtano. Na teret im se stavlja i orkestriran proces protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je na kraju izdejstvovao promjenu politike prema BiH i Bošnjacima najznačajnijih sila svijeta.
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