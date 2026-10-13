BiH tri mjeseca na sivoj listi Manivala

Tri mjeseca nakon što je Bosna i Hercegovina dospjela na sivu listu Manivala zbog strateških nedostataka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, privredni i bankarski sektor već osjećaju posljedice. U prilogu Valerije Ilić.

Transakcije koje su ranije provodile u roku od 48 sati, sada zbog dodatnih provjera traju između 7 i 10 dana. Nalaze se pod pojačanim nadzorom međunarodnih finansijskih institucija, zbog čega je međunarodni platni promet drastično usporen. Predsjednik Udruženja banaka BiH podsjeća da je prethodni put tri godine trebalo da BiH bude skinuta sa sive liste Manivala, kada je bilo potrebno kreirati zakone i podzakonske akte, međutim danas je situacija drugačija.

„Danas je situacija nešto kompleksnija, obzirom da su same preporuke Manivala nešto kompleksije, one sada pored usvajanja zakona i podzakonskog okvira, od nas očekuju da u narednom periodu mi dokažemo da taj okvir adekvatno provodimo u praksi“, rekao je predsjednik Udruženja banaka BiH, Edisa Ražanica.

Zbog boravka na sivoj listi Manivala ispašta veliki broj privrednika koji radi sa inostranstvom. Uvećavaju se problemi sa likvidnošću, odnosno izmirenjem obaveza u zemlji, rastu troškovi zaduženja, odnosno finansiranja.

„Zbog usporenog međunarodnog platnog prometa imamo utjecaj zapravo na troškove finansiranja odnosno naplate potraživanja iz inozemstva, usporeni tok novca, naravno, nepovjerenje stranih kupaca prema našim domaćim poslovnim subjektima zbog povećanog rizika poslovanja“, rekao je profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Igor Živko, te dodaje:

„Sama ta siva lista dosta otežava poslovanje, pogotovo ona otežava poslovanje izvoznika, svih privrednih gospodarskih subjekata koji imaju trgovinske poslove sa inozemstvom“.

Kako bi BiH bila skinuta sa sive liste, moraju se ispuniti konkretni zadaci Manivala, kao međunarodnog tijela. To uključuje pokazivanje konkretnih rezultata u istragama i donošenju presuda za pranje novca i finansiranje terorizma.

„Dakle, to što oni propišu mi moramo ispuniti, sviđalo se to nama ili ne, a ako to ne ispunimo, to se desilo sada kada smo po drugi put na sivoj listi Manivala imaće svi građani poteškoće, a kamoli privredna društva koja sarađuju sa svijetom“, rekao je ekonomista, Zoran Pavlović.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje jasni, do nas nije bilo.

„Da je bilo do Carinske službe, odnosno UIO, BiH ne bi bila na sivoj listi Manivala, ono što smo mi kao mi kao okupan tim BiH mi ćemo ispuniti sve svoje obaveze i planove, mislim da bi neke druge institucije u BiH moraju učiniti značajne napore kako BiH ne bi nikada više dospjela na sivu listu, a kada je u pitanju UIO niti je uzrok što je na sivoj listi, niti će biti problem da bude problem da bude na sivoj listi“, rekao je direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Zoran Tegeltija.

Dok institucije ne ispune preporuke Manivala, BiH ostaje na sivoj listi, a privreda trpi posljedice usporenih transakcija i otežanog poslovanja sa inostranstvom.