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Recept za slavski kolač koji uvijek uspije

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23.09.2026 15:04

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Славски колач погача хљеб
Foto: YouTube/printscreen

Miris koji se širi kućom dok se peče slavski kolač jedan je od onih detalja koji odmah podsjećaju na praznik i porodični sto.

Ipak, nije uvijek lako napraviti kolač koji će biti mekan, vazdušast i dovoljno čvrst da lijepo izgleda kada se iznese pred goste.

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Ovaj stari recept čuva upravo ono što domaćice najviše traže – tijesto koje lijepo naraste, ne mrvi se i ostaje prijatno i sutradan.

Zašto je važno drugo dizanje tijesta?

Kolač se umijesi, oblikuje, pletenica se položi u pleh i često odmah ide u rernu, naročito kada se oko slave već radi na sto strana. Ali tijesto tada još nije završilo svoj posao. Poslije oblikovanja ostavite ga još 40 do 50 minuta na toplom, da lijepo naraste. Upravo to drugo dizanje pomaže da sredina bude mekana i vazdušasta.

Da li je spremno za pečenje možete provjeriti sasvim jednostavno. Lagano ga pritisnite prstom sa strane. Ako se udubljenje polako vraća, vrijeme je za rernu. Ako se odmah vrati, ostavite ga još malo. Ako udubljenje ostane, tijesto je vjerovatno već dovoljno naraslo.

Zašto se slavski kolač sutradan mrvi?

Kada se slavski kolač sutradan mrvi, često je problem u tome što je tijesto tokom miješenja dobilo previše brašna. Znamo onu naviku: dodajemo još malo brašna dok tijesto ne prestane da se lijepi za ruke. Ipak, za mekši kolač bolje je da tijesto ostane blago mekano i pomalo ljepljivo.

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Ako vam se lijepi za ruke, umjesto nove šake brašna namažite dlanove sa malo ulja. Tako ćete lakše raditi s tijestom, a ono će ostati nježnije.

Koji sastojci su potrebni za slavski kolač?

Za jedan veći slavski kolač potrebno je:

  • 1 kg brašna
  • 500 ml mlakog mlijeka
  • 2 jaja
  • 100 g putera
  • 40 g svježeg kvasca
  • 2 kašike šećera
  • 15 g soli

So nemojte stavljati direktno na kvasac, već je umješajte u brašno.

Hladna jaja i puter iz frižidera mogu usporiti dizanje testa, zato ih je najbolje izvaditi nešto ranije. Mlijeko treba da bude mlako, prijatno na dodir, a ne vrelo. Previše toplo mlijeko može da ošteti kvasac.

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Kod slavskog kolača važno je da sastojci budu približno iste, prijatne temperature. Tako tijesto lakše i ravnomjernije narasta.

Na kojoj temperaturi se peče slavski kolač?

Slavski kolač se najčešće peče na oko 180 stepeni, približno 35 do 40 minuta, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Vrijeme pečenja ipak zavisi od rerne i veličine kolača, pa ga pred kraj treba pratiti.

Ako odozgo brzo tamni, možete ga lagano prekriti folijom. Prvih dvadesetak minuta nemojte otvarati rernu kako ne biste naglo spustili temperaturu.

Kada ga izvadite, premažite ga sa malo rastopljenog putera i prekrijte čistom krpom. Tako će kora ostati mekša dok se kolač hladi.

Kako napraviti ukrase za slavski kolač?

Za ukrase možete odvojiti mali dio tijesta i dodati mu malo više brašna. Takvo tijesto je čvršće i lakše zadržava oblik, pa pletenica, krst i ostali ukrasi ljepše izgledaju i nakon pečenja.

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Ukrase pričvrstite sa malo umućenog bjelanceta, a pečat utisnite pred samo pečenje, kada je tijesto već lijepo naraslo.

I još jedna sitnica koju vrijedi sačekati: nemojte sjeći kolač dok je vruć. Kada se potpuno ohladi, ljepše će se sjeći i sredina će ostati uredna.

Kod slavskog kolača upravo te male stvari često naprave razliku između zbijenog tijesta i onog mekanog, vazdušastog presjeka koji svi volimo.

(Krstarica)

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