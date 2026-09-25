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Potpuno rekonstruisana Osnovna škola "Nikola Tesla" u Dervneti

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25.09.2026 19:50

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Школа „Никола Тесла“ у Дервенти.
Foto: ATV

Oko 880 đaka i 133 prosvjetnih radnika vratilo se u potpuno rekonstruisan objekat Osnovne škole „Nikola Tesla“ u Derventi.

Prošireni su i kapaciteti, a učionice opremljene najsavremenijom opremom. Sve to posebno je obradovalo đake.

"Nama će mnogo značiti i našim učiteljicama i đacima", "Baš je lijepo sve je novo i čisto.", "Meni se baš dopada. Nisam još bila u učionicama zato što smo druga smjena", rekli su.

A osim novih učionica za produženi boravak devet grupa učenika, tu su i nova biblioteka, čitaonica, ali i uprava škole.

"Škola je najmodernije opremljena i protivpožarnim zaštitama, i nastavnim sredstvima, učilima. Fenomenalno", istakao je direktor Osnovne škole „Nikola Tesla“ Derventa Ljubiša Đurić.

"Da se zahvalim i djeci i roditeljima koji su imali strpljenja da ovo sve uradimo. Skoro šest godina nisu išli u ovaj objekat ali dočekali smo jedan impozantan objekat onakav kakav zaslužuje njihovo znanje", rekao je gradonačelnik Dervente Igor Žunić.

U sve je uloženo više od sedam miliona maraka. Sredstva je obezbijedila Vlada Srpske.

"Ovdje imamo i fiskulturnu salu i biblioteku i produženi boravak i lift za djecu sa posebnim potrebama. Jednostavno, jedna škola koja uistinu i zgrada izgleda impresivno. Ponosni smo što Vlada Srpske može i izdvaja sredstva kada je u pitanju obrazovanje", istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Ovo nije jedini objekat u Republici Srpskoj koji je saniran. Takve investicije imamo u preko 90 obrazovnih institucija širom Republike Srpske", izjavio je ministar prosvete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.

A prvi upis učenika u ovu derventsku školu bio je davne 1879. godine. Škola ima prepoznatljiv izgled i nalazi se na listi zaštićenih spomenika pa se o očuvanju njene spoljašnosti posebno vodilo računa. Fasada je urađena po ugledu na staru, a škola je dobila i novo osvjetljenje.

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Škola

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