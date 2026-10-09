Iz Kremlja najavili: Uskoro telefonski razgovor Putina i Trampa

Autor:ATV redakcija
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Telefonski razgovor ruskog i američkog predsjednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa, može se uskoro očekivati, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Prema njegovim riječima, još uvijek nije poznato da li će specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiven Vitkof i zet predsjednika Džared Kušner doći u oktobru.
On je dodao da su oni uvijek dobrodošli u Moskvi, ako odluče da prenesu rezultate svojih razgovora sa ukrajinskom delegacijom u Americi, i da je Putin uvijek spreman da se sastane sa njima.
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"Navodno, postoje neki sveobuhvatni planovi, neke sveobuhvatne ideje za rješenje. Ako se o njima zaista razgovara u Majamiju i ako američki pregovarači smatraju da je potrebno da ih podijele u Moskvi, onda će, naravno, biti dobrodošli", rekao je Peskov.
Prethodno je američki lider najavio da će uskoro razgovarati sa Putinom.
(sputniknews.com)
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