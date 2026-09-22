Postupak nije ni počeo: Sportska Gimnazija još uvijek samo na papiru

Grad tvrdi da je elaborat pripremljen, Ministarstvo prosvjete i kulture ga nije dobilo. Grad se Ministarstvu obratio još 2023. godine, ali su svi kasniji dopisi, prema odgovoru Ministarstva, ostali ispod nivoa zvanične inicijative.

"Ministarstvo je, dakle, u svakom navedenom slučaju odgovorilo na obraćanja Grada i ukazalo na zakonski okvir, proceduru i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti. Do danas, međutim, nije zaprimljena zvanična inicijativa Grada za osnivanje nove škole, niti elaborat o opravdanosti osnivanja, zbog čega postupak osnivanja Sportske gimnazije nije formalno pokrenut", saopšteno je iz Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Gradonačelnik najavljuje opremanje i predaju ključeva.

"Znate koliko je mene briga šta oni kažu, mi ćemo sportsku gimnaziju narode napraviti, mi ćemo je napraviti mi ćemo je opremiti i mi ćemo ključeve predati ja se nadam budućem boljem ministarstvu koje će znati da cijene ono što mi radimo u gradu", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Ideja gradonačelnika je da školu smjesti u Sokolski dom - u koji grad još nije ušao.

"Posljednja sudska odluka koja je donesena u ovom predmetu je presuda Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci od 26.08.2026.godine, kojom je tužbeni zahtjev Grada Banja Luka usvojen u cijelosti. Ovim tužbenim zahtjevom traženo je utvrđenje prava svojine i posjeda u korist Grada Banja Luka na objektu i zemljištu Sokolskog doma. Nadležni sud još uvijek nije dostavio obavještenje o tome da li je protiv navedene presude izjavljena žalba, odnosno da li je ista pravosnažna", saopšteno je iz Pravobranilaštva Republike Srpske.

Dodatnu pravnu neizvjesnost predstavljaju dva upravna spora koja je u vezi sa zemljištem pokrenulo Sokolsko društvo. Čekajući Justiciju, ponovo je otvoreno pitanje da li je ovakav model škole uopšte održiv. Nije dovoljan samo prostor. Školi trebaju i učenici, nastavni kadar, prilagođen plan i program.

"Nerealno je da bude samostalna ustanova i ovako imamo dovoljan broj učenika, evo sportisti koji žele da budu ekonomisti, građevinci, arhitekte, da idu u medicinsku školu a želi da bude to poslije bavljenja sporta, ko garantuje nekom da će biti profesionalni sportista", rekao je Ljuban Bajić, aktiv direktora srednjih škola Republike Srpske.

"Ja nešto nisam primijetila neko veliko interesovanje, pazite, imate u Beogradu Sportsku gimnaziju koje ima jedno ili dva odjeljenja a Beograd je ipak grad sa 2 miliona stanovnika a mi smo grad sa 200.000 hiljada", rekao je Živka Bačinski, direktor JU ''Gimnazija Banjaluka''.

Skupština grada prije više od dvije godine odobrila je realizaciju projekta i kredit od oko 1,46 miliona maraka za rekonstrukciju i adaptaciju Sokolskog doma. Radovi do danas nisu počeli, a ranije je najavljeno da će prvi učenici u školu krenuti u školskoj 2024/25. godini