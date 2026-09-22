Dnevni horoskop za 22. septembar: Jarčevi se konačno dozvali pameti, Ribe danas nisu svoje

OVAN

Koliko ste se juče mrljavili kada su obaveze u pitanju, toliko ste danas kao u struju uključeni. Remetiće vam neke stvari koncentraciju, ali samo povremeno, sve stižete da završite. Izlazak sa kolegama u kasnim popodnevnim satima, mogućnost novog poznanstva.

BIK

U jutarnjim satima je situacija na poslu bila u zastoju, da bi se tamo negdje oko podneva odjedanput pokrenula. Doduše, malo ćete vi pažnje posvećivati poslovnom segmentu, jer su vam misli na drugoj strani. Okupirani ste emotivnim dešavanjima.

BLIZANCI

Jedna osoba vam kvari poslovne planove i niste sigurni kako ćete se i na koji način uklopiti sa njom. Zastoj u dogovorima koji možda danas nećete moći da prevaziđete.

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Pokušavate da osvojite nekog ko vam konstantno izmiče. U isto vrijeme vas ovo i zabavlja i ljuti.

RAK

Danas možete da završite jedan dogovor koji vam je jako važan, ali suštinski nećete biti zadovoljni onim što ste postigli. Voljena osoba smatra da pretjerujete u izjavama ili postupcima i vjerovatno je u pravu. Razmislite da li nehotično povrijeđujete osobu do koje vam je stalo.

LAV

Nemojte odustajati od planova ili namjera, iako vidite da se pojavljuju problemi oko ostvarenja. Ovo nije nešto sa čime vi ne možete izaći na kraj. Aktivirajte se više i ne dozvolite da vas neke stvari zakoče. U emotivnim relacijama danas mirni trenuci, smijeh, zadovoljstvo.

DJEVICA

Danas možete da razrešite nešto što vam je u prethodnom periodu predstavljalo problem. Neće biti lako, ali vam neko intervencijom i angažovanjem može pomoći. Danas ste u kontaktu sa više interesantnih osoba, flertujete i dobro se zabavljate.

VAGA

Non-stop razmišljate o grešci ili propustu koji ste napravili i nikako ne možete da natjerate sebe da se usredsredite na posao. Zaboravite i nastavite dalje, ništa ne znači da se zablokirate. Niste danas spremni da popustite pod pritiskom voljene osobe oko nekih pitanja.

ŠKORPIJA

Malo ste zabrinuti zato što kasnite sa poslovnim obavezama, ali ne možete da natjerate sebe da požurite. Jednostavno, niste u fazonu za žurbu i jurcanje. Uostalom, ionako su vam obaveze preko glave. Imate komunikaciju sa voljenom osobom, ali ne na onaj način na koji biste vi željeli.

STRIJELAC

Dosta ste neraspoloženi zato što vam se čini da sve situacije, ali i ljudi, testiraju vaše strpljenje. Pokušavate da svima izađete u susret, ali vas oni dodatno nerviraju svojim nerazumnim zahtjevima.

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Ni sa partnerom nećete biti naročito dobre volje.

JARAC

Suviše ste dobro raspoloženi i zadovoljni onim što ste uradili da biste uzimali za ozbiljno primedbe od strane kolega. Vi gledate svoje obaveze i svoj posao, a drugi neka pričaju šta god hoće. U odnosu sa voljenom osobom danas je razumijevanje i sklad.

VODOLIJA

Znate da je gomila obaveza pred vama i da morate da ih završite, ali vam se ne radi i odugovlačite koliko god možete. Ono što vas trenutno najviše zanima je komunikacija sa osobom koja vam je privlačna i sa kojom pokušavate da se dogovorite oko susreta.

RIBE

Danas pretjerujete u zahtjevima ili primedbama prema ljudima sa kojima sarađujete. Istina je da ste u dosta toga u pravu, ali to baš i ne morate nabijati drugima na nos. Prema nekome ko vam je drag pokažite inicijativu, ne čekajte da se sve desi samo od sebe.

(ona.rs)