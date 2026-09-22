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Ako planirate svadbu provjerite ove datume: Naši stari su vjerovali da tada ne treba stupati u brak

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22.09.2026 22:33

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Вјенчаница млада вјенчање
Foto: Nika Zhorzholiani/Pexels

U srpskom narodu postoje periodi tokom godine kada se svadbe tradicionalno ne prave, a najveći dio tih običaja vezan je za crkvene postove i velike praznike.

Nekada su porodice pažljivo gledale u crkveni kalendar prije nego što bi zakazale vjenčanje, jer se smatralo da postoje dani koji nisu pogodni za velika slavlja.

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Tokom postova nema svadbi

Prema tradiciji, vjenčanja se ne zakazuju tokom četiri velika posta – Vaskršnjeg, Petrovskog, Gospojinskog i Božićnog posta.

Post je vrijeme molitve, uzdržavanja i duhovne pripreme, zbog čega se velika veselja ne uklapaju u njegov karakter.

Posebno su se izbjegavali i dani strogog posta, poput Usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja i Krstovdana.

Svadbe se, prema starim običajima, nisu organizovale ni u pojedinim periodima oko velikih praznika, kao ni tokom Bijele nedjelje pred početak Velikog posta.

Da li takav datum zaista donosi nesreću?

Vjerovanje da brak sklopljen određenog datuma može donijeti „lošu sreću“ dio je narodne tradicije, a ne crkvenog učenja.

Sa druge strane, pravilo da se crkvena vjenčanja ne obavljaju tokom određenih postova i prazničnih dana povezano je sa pravoslavnom praksom.

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Zato parovi koji planiraju vjenčanje u crkvi treba unaprijed da se posavjetuju sa sveštenikom i provjere da li je željeni datum pogodan.

(Kurir)

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Tagovi :

vjenčanje

Ljubav

običaji

tradicija

narodno vjerovanje

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