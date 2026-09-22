Ako planirate svadbu provjerite ove datume: Naši stari su vjerovali da tada ne treba stupati u brak

Autor:ATV redakcija
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U srpskom narodu postoje periodi tokom godine kada se svadbe tradicionalno ne prave, a najveći dio tih običaja vezan je za crkvene postove i velike praznike.
Nekada su porodice pažljivo gledale u crkveni kalendar prije nego što bi zakazale vjenčanje, jer se smatralo da postoje dani koji nisu pogodni za velika slavlja.
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Prema tradiciji, vjenčanja se ne zakazuju tokom četiri velika posta – Vaskršnjeg, Petrovskog, Gospojinskog i Božićnog posta.
Post je vrijeme molitve, uzdržavanja i duhovne pripreme, zbog čega se velika veselja ne uklapaju u njegov karakter.
Posebno su se izbjegavali i dani strogog posta, poput Usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja i Krstovdana.
Svadbe se, prema starim običajima, nisu organizovale ni u pojedinim periodima oko velikih praznika, kao ni tokom Bijele nedjelje pred početak Velikog posta.
Vjerovanje da brak sklopljen određenog datuma može donijeti „lošu sreću“ dio je narodne tradicije, a ne crkvenog učenja.
Sa druge strane, pravilo da se crkvena vjenčanja ne obavljaju tokom određenih postova i prazničnih dana povezano je sa pravoslavnom praksom.
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Zato parovi koji planiraju vjenčanje u crkvi treba unaprijed da se posavjetuju sa sveštenikom i provjere da li je željeni datum pogodan.
(Kurir)
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