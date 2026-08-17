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Zaharova uporedila Kaju Kalas sa likom iz sovjetskog crtaća

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 10:55

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Захарова упоредила Кају Калас са ликом из совјетског цртаћа
Foto: Tanjug/AP

Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, uporedila je šeficu evropske diplomatije Kaju Kalas sa likom iz "Čeburaške", staricom Šapokljak, koja je smatrala da se "dobrim djelima ne može steći slava", prenose RIA Novosti.

U razgovoru za "KP.RU", Zaharova je prokomentarisala izjavu Kalasove da se priprema najobimniji paket sankcija EU Rusiji od 2022. godine.

"Po istom principu živjela je i Šapokljak: 'Ko ljudima pomaže, taj uzalud troši vrijeme – dobrim djelima se ne može steći slava'", naglasila je Zaharova.

U Moskvi su više puta isticali da sankcioni pritisak nije ostvario ciljeve koje je Zapad postavio.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je politiku obuzdavanja i slabljenja Rusije nazivao dugoročnom strategijom zapadnih zemalja, ističući da su sankcije nanijele ozbiljan udarac svjetskoj ekonomiji. Ruske vlasti su naglašavale da ograničenja prije svega nanose štetu evropskoj ekonomiji, prenosi RT Balkan.

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Tagovi :

Kaja Kalas

Marija Zaharova

Rusija

sankcije

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