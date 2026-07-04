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Vozače zbunile nove tablice: Smije li se s njima ulaziti u BiH

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 17:05

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Градишка граница
Foto: AMSRS

Sve veći broj građana koji kupuju vozila u Njemačkoj i uvoze ih u Bosnu i Hercegovinu postavlja isto pitanje – je li dozvoljen ulazak u BiH s novim WW, odnosno izvoznim privremenim registarskim tablicama.

Prema važećim pravilima, ulazak u Bosnu i Hercegovinu s tim registarskim tablicama moguć je pod uslovom da su važeće, da je vozilo uredno odjavljeno radi izvoza te da postoji potpuna prateća dokumentacija.

To uključuje kupoprodajni ugovor ili račun, saobraćajnu dozvolu i osiguranje koje vrijedi tokom perioda važenja privremenih registarskih tablica.

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Njemačke izvozne registarske tablice namijenjene su upravo za prevoz vozila iz Njemačke u drugu državu i omogućavaju zakonito učestvovanje u saobraćaju do odredišta, odnosno zemlje u kojoj će vozilo biti registrovano.

Prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu vozilo se prijavljuje nadležnim carinskim tijelima ako se uvozi radi registracije. Nakon toga izdaje se provozna carinska prijava, a vlasnik je obvezan u propisanom roku završiti sve zakonske postupke, uključujući carinjenje, homologaciju i registraciju vozila, piše "GP Maljevac".

Kada je riječ o osiguranju, vozila s njemačkim registarskim oznakama, uključujući izvozne WW registarske pločice, u pravilu su obuhvaćena sistemom međunarodnog osiguranja, zbog čega najčešće nije potrebna posebna zelena karta, pod uslovom da je polisa osiguranja važeća.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je prije polaska potrebno provjeriti rok važenja registarskih tablica i osiguranja jer nakon njihovog isteka vozilo više ne smije učestvovati u saobraćaju.

Najčešći problemi na granici

U praksi građani svakodnevno ulaze u BiH s izvoznim registarskim tablicama iz Njemačke, a eventualni problemi na graničnim prelazima nastaju uglavnom kada dokumentacija nije potpuna ili kada su registarske tablice i osiguranje istekli.

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U suprotnom, ulazak u BiH i uvoz vozila prolaze bez većih poteškoća, uz poštovanje uobičajenih carinskih procedura.

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Tagovi :

Registarske tablice

WW tablice

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