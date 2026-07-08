Ovo niko nije očekivao: Ivan Marinković se javno obratio Goci Tržan

Njen bivši suprug, Ivan Marinković, donio je odluku da joj javno uputi čestitku pred kamerama.

Iako Goca i Ivan imaju zajedničku kćerku Lenu, njih dvoje već godinama nisu u dobrim odnosima. Ipak, to nije spriječilo Ivana da tokom žurke u rijalitiju uzme mikrofon u ruke i pred svima se obrati svojoj bivšoj supruzi.

"Danas je osmi jul, jednoj Gordani Tržan je rođendan 52., mojoj bivšoj ženi, majki mog prvog dheteta. Srećan 52. rođendan Goco Tržan", glasila je Marinkovićeva poruka, prenosi Blic.

Goca Tržan ovako govorila o razvodu od Ivana

Osvrćući se na same razloge propasti braka, Goca je svojevremeno otkrila da je pokušala da spase njihov odnos čak i odlaskom u rijaliti, nadajući se da će im fizička razdvojenost pomoći da prevaziđu krizu:

"Nisam mogla da budem sa čovjekom koji se kocka i pije. Ukazala mi se prilika da odem u "Survivor", jer sam pomislila da će nam ta razdvojenost pomoći i da ćemo uspjeti da popravimo stvari. Govorila sam sebi da ću se promijeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto je potrebno dvoje. Ja tog čovjeka ne mogu da krivim za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesrećan u braku sa mnom, jer nije mogao da svari moju energiju, profesiju, nije on kriv za to", rekla je Goca u emisiji "Preživeli" na televiziji K1.

Ipak, po povratku iz rijalitija uslijedio je hladan tuš. Umjesto pomirenja i povratka porodičnoj idili, pjevačica je naišla na haos koji ju je natjerao da stavi tačku na taj dio svog života. O samom razvodu i teškom periodu koji je uslijedio, Goca je izjavila sledeće:

"Udavio se pored mene, oboje smo krivi. Razvela sam se kada sam došla iz rijalitija, iako sam nakon povratka mislila sam da se vraćam svojoj kući, porodici i da će sve biti super, a zatekao me haos. Samo sam ućutala i kada sam shvatila da ja tog čovjeka ne poštujem iz milijardu razloga, a samim tim i da ne mogu više da ga volim, odlučila sam da se rastanemo. Razvod je bio jako jeziv, trudila sam se da sve sakrijem od javnosti, ali on je želio da mi se osveti kroz medije. Ipak, sve bih opet isto uradila da bih imala moju kćerku".