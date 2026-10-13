Tegeltija: Građanima vraćeno više od četiri miliona KM PDV-a na prvu nekretninu

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija saopštio je da je građanima do sada vraćeno više od četiri miliona KM po osnovu povrata PDV-a na prvu nekretninu i istakao da su vidljivi pozitivni efekti u realizaciji ovog veoma značajnog projekta.

"Ne postoji nikakav finansijski limit za povrat sredstava građanima koji ispune uslove za povrat PDV-a na prvu nekretninu. To sve zavisi od kvalitetno podnesenih zahtjeva", rekao je Tegeltija.

On je dodao i da će UIO sedmično dostavljati informacije javnosti u vezi sa donošenjem rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu, dodajući da je posljednji takav podatak dostavljen u petak.

"Na Regionalnom centru UIO Tuzla ima najviše rješenja, ali je taj proces tamo najsporiji. Zbog toga smo juče donijeli odluku da taj proces ubrzamo sa dva inspektora", naglasio je Tegeltija.

Govoreći o činjenici da se BiH nalazi na sivoj listi MANIVAL-a (Komiteta eksperata za evaluaciju mjera sprečavanja pranja novca i borbe protiv terorizma), Tegeltija je naveo da neke druge institucije u BiH moraju učiniti značajne napore da se BiH nikada više ne bi našla na ovoj listi.

"UIO nije uzrok zašto se BiH nalazi na sivoj listi MANIVAL-a, ali će ispuniti sve svoje obaveze i planove da se BiH skine sa te liste", rekao je Tegeltija, prenosi Srna.