Tegeltija: Građanima vraćeno više od četiri miliona KM PDV-a na prvu nekretninu

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija saopštio je da je građanima do sada vraćeno više od četiri miliona KM po osnovu povrata PDV-a na prvu nekretninu i istakao da su vidljivi pozitivni efekti u realizaciji ovog veoma značajnog projekta.
"Ne postoji nikakav finansijski limit za povrat sredstava građanima koji ispune uslove za povrat PDV-a na prvu nekretninu. To sve zavisi od kvalitetno podnesenih zahtjeva", rekao je Tegeltija.
On je dodao i da će UIO sedmično dostavljati informacije javnosti u vezi sa donošenjem rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu, dodajući da je posljednji takav podatak dostavljen u petak.
"Na Regionalnom centru UIO Tuzla ima najviše rješenja, ali je taj proces tamo najsporiji. Zbog toga smo juče donijeli odluku da taj proces ubrzamo sa dva inspektora", naglasio je Tegeltija.
Govoreći o činjenici da se BiH nalazi na sivoj listi MANIVAL-a (Komiteta eksperata za evaluaciju mjera sprečavanja pranja novca i borbe protiv terorizma), Tegeltija je naveo da neke druge institucije u BiH moraju učiniti značajne napore da se BiH nikada više ne bi našla na ovoj listi.
"UIO nije uzrok zašto se BiH nalazi na sivoj listi MANIVAL-a, ali će ispuniti sve svoje obaveze i planove da se BiH skine sa te liste", rekao je Tegeltija, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
5 h0
BiH
7 h1
BiH
20 h3
BiH
22 h2
Najnovije
Najčitanije
17
58
17
56
17
38
17
36
17
28
Trenutno na programu