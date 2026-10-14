Greška koju svi prave: Evo šta jedino treba da uradite tokom kađenja

Kađenje tamjanom jedan je od najvažnijih dijelova pravoslavne tradicije i nosi duboko duhovno značenje, ali veliki broj vjernika pravi ozbiljnu grešku tokom ovog svetog čina.

Ako ste mislili da tokom kađenja treba da uzimate dim rukom i privlačite ga ka sebi prevarili ste se. Stručnjaci i teolozi upozoravaju da je ovo samo obično narodno vjerovanje koje nema nikakvo utemeljenje u crkvenim pravilima, a uz to može biti i veoma opasno.

Teolog Aleksandar Đurđević objasnio je da prilikom kađenja nema nikakve potrebe za mahanjem rukama i privlačenjem dima:

Opasnost od povrede

Prilaženjem kadionici i naglim zamasima rukom možete slučajno da je oborite, prospete žar i izazovete incident u crkvi.

Magijska funkcija ne postoji: Dim tamjana ne posjeduje nikakvu magijsku moć i neće vas sam po sebi izliječiti niti izbaviti od problema.

Pravilno ponašanje

Kada vas sveštenik kadi, dovoljno je samo da se blago poklonite i smireno prekrstite.

Kako ističu teolozi, simbolika dima tamjana jedinstvena je i jasna on isključivo predstavlja uzdizanje naše iskrene molitve ka Gospodu, a ne običaj koji zahtijeva posebne fizičke pokrete, prenosi Informer.