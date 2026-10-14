Logo

Greška koju svi prave: Evo šta jedino treba da uradite tokom kađenja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 09:20

Komentari:

0
Грешка коју сви праве: Ево шта једино треба да урадите током кађења
Foto: ATV

Kađenje tamjanom jedan je od najvažnijih dijelova pravoslavne tradicije i nosi duboko duhovno značenje, ali veliki broj vjernika pravi ozbiljnu grešku tokom ovog svetog čina.

Ako ste mislili da tokom kađenja treba da uzimate dim rukom i privlačite ga ka sebi prevarili ste se. Stručnjaci i teolozi upozoravaju da je ovo samo obično narodno vjerovanje koje nema nikakvo utemeljenje u crkvenim pravilima, a uz to može biti i veoma opasno.

Teolog Aleksandar Đurđević objasnio je da prilikom kađenja nema nikakve potrebe za mahanjem rukama i privlačenjem dima:

Opasnost od povrede

Prilaženjem kadionici i naglim zamasima rukom možete slučajno da je oborite, prospete žar i izazovete incident u crkvi.

Magijska funkcija ne postoji: Dim tamjana ne posjeduje nikakvu magijsku moć i neće vas sam po sebi izliječiti niti izbaviti od problema.

Pravilno ponašanje

Kada vas sveštenik kadi, dovoljno je samo da se blago poklonite i smireno prekrstite.

Kako ističu teolozi, simbolika dima tamjana jedinstvena je i jasna on isključivo predstavlja uzdizanje naše iskrene molitve ka Gospodu, a ne običaj koji zahtijeva posebne fizičke pokrete, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SPC

običaji

tamjan

narodno vjerovanje

dim

Komentari (0)

Pročitajte više

Софистициране бордо чизмице са блок-штиклом на стилској црвеној позадини.

Stil

Ove čizme su savršene za niske žene: Izdužuju figuru i lako se uklapaju

3 h

0
хороскоп тарот астрологија карте звијезде

Zanimljivosti

Dolazi nagrada do kraja godine: Tri horoskopska znaka očekuju novac, ljubav i sreća

3 h

0
Фудбалери бањалучког Борца кренули су у Атину на окршај са Панатинаикосом у 1. колу Конференцијке лиге.

Fudbal

Konferencijska liga: Fudbaleri Borca krenuli za Atinu

3 h

0
Тупак Шакур

Scena

Ubica Tupaka Šakura osuđen na doživotni zatvor

3 h

0

Više iz rubrike

Мокри коловози цеста саобраћај киша возачи упозорење гужва одрони радови на путу

Društvo

Upozorenje vozačima: Izmjene i obustave na brojnim dionicama

4 h

0
Шљиве,храна

Društvo

Rekordan rod šljive: Evo da li će rakija da poskupi

4 h

0
беба новорођенче мало дијете

Društvo

Srpska bogatija za 27 beba

4 h

0
Временска прогноза: Залазак сунца

Društvo

Nakon hladnog jutra stiže sunce: Evo kakve nas temperature očekuju tokom dana

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

40

Akcija "Vertigo 2": Uhapšene četiri osobe zbog krijumčarenja migranata

12

40

Muškarac iskorištavao dvije žene koje su živjele sa njim za prosjačenje

12

32

Zavrnute slavine zbog pucanja cijevi na Venecija mostu u Banjaluci

12

31

Peskov: Tramp ulaže napore da se kriza u Ukrajini usmjeri ka mirnom rješenju

12

19

Sutra isplata 68 miliona KM za borački dodatak i socijalna davanja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima