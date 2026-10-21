Logo

Svi uhapšeni u akciji ”Strijelac” pušteni na slobodu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.10.2026 13:19

Komentari:

3
Покушај убиства Ђокана Мијатовића
Foto: RTV Hit

Svih devet osoba koje su uhapšene u akciji ”Strijelac”, usmjerene na rasvjetljavanje pokušaja ubistva Đokana Mijatovića u Brčkom, pušteni su na slobodu, potvrdio je ATV-u sekretar Tužilaštva Brčko distrikta Jasmin Suljić.

”Nakon kriminalističke obrade sve osobe su puštene na slobodu i niko od njih nema status osumnjičenog. Cilj akcije su bili pretresi, odnosno prikupljanje dokaza u vezi sa krivičnim djelom pokušaj ubistva. Istraga se nastavlja”, rekao je Suljić.

U akciji je uhapšeno devet osoba iz Tuzle i Lončara, te su izvršeni pretresi na 14 lokacija.

„U pretresima su pronađeni i privremeno oduzeti predmeti važni za dalje vođenje krivičnog postupka, između ostalog, oružje, veća količina municije, te određena količina narkotičkih sredstava. Nad osumnjičenima je izvršena kriminalistička obrada”, saopštila je policija Brčko distrikta.

Dodaju da se dalja istraga nastavlja i da će poslije preduzimanja dodatnih istražnih radnji tužilaštvu biti podnesen izvještaj.

пуцњава Брчко

Hronika

Pokušaj ubistva Đokana Mijatovića: Uhapšeno osam osoba, pretresi na 14 lokacija

Podsjetimo, Đokan Mijatović, portir u Vladi Brčko distrikta koji radi i kao obezbjeđenje u noćnom klubu, 10. avgusta ove godine ranjen je hicima iz vatrenog oružja ispred svoje kuće u ulici Mihajla Pupina u Brčkom. Na njega su pucala dva maskirana muškarca, koji su ga motociklom pratili do kuće. Pogođen je sa pet metaka i zadobio je pet prostrelnih i jednu ustrelnu ranu ruku i nogu.

Tokom istrage došlo se do sumnje da je napad na Mijatovića najvjerovatnije bio naručen zbog toga što je, radeći kao obezbjeđenje u noćnom klubu, došao u sukob sa dvojicom muškaraca koje je izbacio iz kluba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pokušaj ubistva

Brčko

Đokan Mijatović

hapšenja

pretresi

Komentari (3)

Više iz rubrike

Тужилаштво: Стручна сарадница осумњичена за непружање помоћи!

Hronika

Tužilaštvo: Stručna saradnica osumnjičena za nepružanje pomoći!

3 h

0
Полиција Републике Српске / Увиђај

Hronika

Skandal na Jahorini: Stručna saradnica autom udarila sudinicu Osnovnog suda u Banjaluci

4 h

6
Српском народу током ноћи упућене су тешке увреде. На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано је "геноцидаши".

Hronika

Sarajlija uhapšen zbog ispisivanja sramne poruke na zastavi Republike Srpske

4 h

3
Ротација на полицијском аутомобилу.

Hronika

Drama u Banjaluci: Uz prijetnju oružjem oteli 600 KM i tri Ajfona

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

00

Princa Harija i danas proganja posljednji razgovor s majkom: Da sam barem znao

15

50

Zapalio se autobus, gust dim se širi dijelom grada

15

47

Okončana istraga bombaškog napada u Kotor Varošu: Državljanin Srbije za 1.500 evra bacio bombu

15

36

Pijan pokosio djevojčicu (13), pa nastavio da pije: Evo kako je kažnjen

15

25

Vitkof pohvalio Putina: "Veliki humanitarac"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima