Svi uhapšeni u akciji ”Strijelac” pušteni na slobodu

Svih devet osoba koje su uhapšene u akciji ”Strijelac”, usmjerene na rasvjetljavanje pokušaja ubistva Đokana Mijatovića u Brčkom, pušteni su na slobodu, potvrdio je ATV-u sekretar Tužilaštva Brčko distrikta Jasmin Suljić.

”Nakon kriminalističke obrade sve osobe su puštene na slobodu i niko od njih nema status osumnjičenog. Cilj akcije su bili pretresi, odnosno prikupljanje dokaza u vezi sa krivičnim djelom pokušaj ubistva. Istraga se nastavlja”, rekao je Suljić.

U akciji je uhapšeno devet osoba iz Tuzle i Lončara, te su izvršeni pretresi na 14 lokacija.

„U pretresima su pronađeni i privremeno oduzeti predmeti važni za dalje vođenje krivičnog postupka, između ostalog, oružje, veća količina municije, te određena količina narkotičkih sredstava. Nad osumnjičenima je izvršena kriminalistička obrada”, saopštila je policija Brčko distrikta.

Dodaju da se dalja istraga nastavlja i da će poslije preduzimanja dodatnih istražnih radnji tužilaštvu biti podnesen izvještaj.

Hronika Pokušaj ubistva Đokana Mijatovića: Uhapšeno osam osoba, pretresi na 14 lokacija

Podsjetimo, Đokan Mijatović, portir u Vladi Brčko distrikta koji radi i kao obezbjeđenje u noćnom klubu, 10. avgusta ove godine ranjen je hicima iz vatrenog oružja ispred svoje kuće u ulici Mihajla Pupina u Brčkom. Na njega su pucala dva maskirana muškarca, koji su ga motociklom pratili do kuće. Pogođen je sa pet metaka i zadobio je pet prostrelnih i jednu ustrelnu ranu ruku i nogu.

Tokom istrage došlo se do sumnje da je napad na Mijatovića najvjerovatnije bio naručen zbog toga što je, radeći kao obezbjeđenje u noćnom klubu, došao u sukob sa dvojicom muškaraca koje je izbacio iz kluba.