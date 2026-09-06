Vardi se vratio!

Džejmi Vardi ponovo će igrati u engleskom fudbalu, kako je nekadašnji napadač Lestera i reprezentacije Engleske potpisao je ugovor sa Barnlijem do kraja sezone.

Vardi u novi klub stiže kao slobodan igrač, nakon što je tokom leta napustio italijansku Kremoneze. Barnli se trenutno nalazi u velikim problemima, pošto je bez pobjede i zauzima posljednje mjesto na tabeli Čempionšipa.

"Ovaj klub ima veliku fudbalsku istoriju i strastvene navijače koji zaslužuju ekipu koja predstavlja njih i njihov grad. Jedva čekam da počnem da igram i pomognem timu da krene u pravom smjeru", rekao je Vardi.

Iskusni napadač je najveći dio karijere proveo u Lesteru. Dres "lisica" nosio je od 2012. do 2025. godine, nakon što je stigao iz nižerazrednog Flitvud Tauna.

Za Lester je odigrao 500 utakmica i postigao 200 golova u svim takmičenjima. Sa 145 pogodaka u Premijer ligi ujedno je najbolji strijelac kluba u istoriji tog takmičenja.

Vardi je imao i značajnu reprezentativnu karijeru. Za Englesku je nastupio 26 puta i postigao sedam golova.

(b92)