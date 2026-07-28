Vic dana: Puno pijete

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dolazi čovjek kod doktora, tresu mu se ruke.
Doktor odmah primijeti i reče:
"Vi, gospodine, izgleda mnogo pijete alkohol."
Gospodin onako zbunjen odgovara:
"Ne doktore, ja mnogo prosipam, zato sam i došao."
Svijet
Lažno se predstavljali kao vodoinstalateri, pa pljačkali penzionere: Jedan uhapšen u BiH
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu