Vic dana: Puno pijete

Foto: pexels/Ketut Subiyanto

Dolazi čovjek kod doktora, tresu mu se ruke.

Doktor odmah primijeti i reče: "Vi, gospodine, izgleda mnogo pijete alkohol." Gospodin onako zbunjen odgovara: "Ne doktore, ja mnogo prosipam, zato sam i došao." Svijet Lažno se predstavljali kao vodoinstalateri, pa pljačkali penzionere: Jedan uhapšen u BiH

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.