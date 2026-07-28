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Vic dana: Puno pijete

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 21:41

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Алкохол пиво
Foto: pexels/Ketut Subiyanto

Dolazi čovjek kod doktora, tresu mu se ruke.

Doktor odmah primijeti i reče:

"Vi, gospodine, izgleda mnogo pijete alkohol."

Gospodin onako zbunjen odgovara:

"Ne doktore, ja mnogo prosipam, zato sam i došao."

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Vic dana

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