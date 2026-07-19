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Novi detalji tragedije: Poginula djevojka je bila vatrogasac

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 17:43

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Погинула дјевојка
Foto: Fejsbuk

Pripadnici DVD-a Krašić oprostili su se na društvenim mrežama od svoje mlade koleginice (18) koja je u subotu ujutro, 18. jula, poginula u saobraćajnoj nesreći na auto-putu A1.

"S neizmjernom tugom i boli opraštamo se od naše mlade koleginice. Iako je njen životni i vatrogasni put prekinut prerano, trag koji je ostavila u našoj jedinici je neizbrisiv. Njezina plemenitost, nesebičnost i spremnost da pomogne drugima ostaće trajna inspiracija svima nama. Porodici izražavamo najdublje saučešće. Mirno spavaj, draga naša. Vatrogasci ne umiru, oni odlaze na vječnu stražu", objavili su.

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U komentarima ispod objave su se od djevojke oprostili i brojni prijatelji, poznanici te drugi vatrogasci.

Policija je u nedjelju objavila detalje nesreće u kojoj je stradala djevojka.

Nesreća se dogodila oko 9 sati, između 18. i 19. kilometra auto-puta A1 kod Jastrebarskog. Djevojka se BMW-om zagrebačkih registarskih oznaka kretala lijevom saobraćajnom trakom, upravljajući automobilom bez položenog vozačkog ispita.

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Prema policiji, nije držala potreban razmak iza vozila ispred sebe pa je, pokušavajući izbjeći direktan nalet, skrenula ulijevo i prednjim dijelom udarila u drugi automobil.

Nakon sudara BMW je odbačen na meki teren, gdje je udario u ogradu i dva stabla te se zaustavio. Osamnaestogodišnjakinja je smrtno stradala na mjestu nesreće.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Hrvatska

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