Novi detalji tragedije: Poginula djevojka je bila vatrogasac

Pripadnici DVD-a Krašić oprostili su se na društvenim mrežama od svoje mlade koleginice (18) koja je u subotu ujutro, 18. jula, poginula u saobraćajnoj nesreći na auto-putu A1.

"S neizmjernom tugom i boli opraštamo se od naše mlade koleginice. Iako je njen životni i vatrogasni put prekinut prerano, trag koji je ostavila u našoj jedinici je neizbrisiv. Njezina plemenitost, nesebičnost i spremnost da pomogne drugima ostaće trajna inspiracija svima nama. Porodici izražavamo najdublje saučešće. Mirno spavaj, draga naša. Vatrogasci ne umiru, oni odlaze na vječnu stražu", objavili su.

Fudbal Šok za Argentinu pred finale Svjetskog prvenstva

U komentarima ispod objave su se od djevojke oprostili i brojni prijatelji, poznanici te drugi vatrogasci.

Policija je u nedjelju objavila detalje nesreće u kojoj je stradala djevojka.

Nesreća se dogodila oko 9 sati, između 18. i 19. kilometra auto-puta A1 kod Jastrebarskog. Djevojka se BMW-om zagrebačkih registarskih oznaka kretala lijevom saobraćajnom trakom, upravljajući automobilom bez položenog vozačkog ispita.

Region Hrvati otkrili kada isključuju EES sistem

Prema policiji, nije držala potreban razmak iza vozila ispred sebe pa je, pokušavajući izbjeći direktan nalet, skrenula ulijevo i prednjim dijelom udarila u drugi automobil.

Nakon sudara BMW je odbačen na meki teren, gdje je udario u ogradu i dva stabla te se zaustavio. Osamnaestogodišnjakinja je smrtno stradala na mjestu nesreće.