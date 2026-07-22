Danas je veliki praznik: Slavimo sveca čija je molitva čudotvorna

Sveti sveštenomučenik Pankratije rođen je u Antiohiji u vrijeme kada je Isus Hrist hodao kao čovjek među ljudima na zemlji. Nakon što su čuli za Hristova čuda, Pankratijevi roditelji poželjeli su da vide Gospoda Čudotvorca, pa su zajedno sa sinom došli u Jerusalim, gdje su videli Isusa, čuli Njegove riječi i posvjedočili Njegovim čudesima.

Tu se Pankratije upoznao sa apostolom Petrom. Nakon Vaznesenja Gospodnjeg, i roditelji i sin krstili su se u Antiohiji. Pankratije se potom povukao u jednu pećinu u Pontu, gdje ga je apostol Petar pronašao i, u dogovoru sa apostolom Pavlom, postavio za episkopa tavromenijskog na Siciliji.

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U tom gradu sveti Pankratije učinio je velika čudesa: razorio je idole, krstio nekrštene, utvrdio vjerne i dobro upravljao Crkvom Božjom. Međutim, neznabožački vojvoda Akvilin, čuvši da je cijeli grad Tavromen primio hrišćanstvo, krenuo je sa vojskom da ga poruši i poubija sve hrišćane.

Molitvom spasio grad od vojske

Sveti Pankratije ohrabrio je vjernike da se ne boje, a sam je sa svojim sveštenstvom izašao van gradskih zidina noseći Časni krst.

Kada se neprijateljska vojska približila gradu, na nju je pala gusta tama i obuzeo ju je veliki strah. Nastala je opšta pometnja u kojoj su se napadači okrenuli jedni protiv drugih i isekli mačevima. Tako je Božji ugodnik Pankratije svojom silnom molitvom pred Gospodom spasio grad i svoj narod, prenosi Informer.