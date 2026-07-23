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Хоспитализовано више од 450 људи у једном дану

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 11:32

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Више од 450 људи хоспитализовано је у једном дану широм Јапана због врелог таласа који је захватио ту земљу, саопштиле су хитне службе.

Ватрогасна служба Јапана саопштила је да је због врућине хоспитализовано 453 људи, те да је то највећи број откако се води евиденција посљедњих 16 година, преноси Срна.

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АФП јавља да је током претходне седмице регистровано најмање 14 смртних случајева повезаних са великом врућином.

Из Ватрогасне службе су позвали људе на опрез и да пију довољне количине воде

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Тагови :

хоспитализација

Јапан

топлотни талас

Рекордни топлотни талас

врућина

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