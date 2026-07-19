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Велики број вјерника у манастиру ступље

Аутор:

Магдалена Глигић
19.07.2026 20:15

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Манастир Ступље
Фото: АТВ

Звона манастира Ступље и ове године окупила су бројне вјерника. На свету литургију стигли су из свих крајева Српске и региона. Овде ће се кажу помолити Богу, причестити и уживати у дружењу.

"Народ има гдје да дође, има гдје да се окупља, Богу хвала, да нас буде у што већем броју да се окупљамо и дружимо",

"Значај наше вјере је велик и дошао сам овдје да се причестим",

"Причешће то је онако почетак вјере а даље по традицији да се очувава и да млађи остану уз вјеру, мислим даје то потребно јер се свјет мијења и постаје све чуднији", говоре вјерници за АТВ.

Ово је један од најзначајнијих вјерских скупова. Окупља вјерујући народ и чува традицију кажу домаћини.

"Сваке године прву недјељу која долази након празника светог апостола Петра и Павла овде у манастиру је свенародни сабор", каже Синђел Георгије, сабрат манастира Ступље и додаје:

"У недјељу по Петровдану тај исти дан прослављамо и пресвету Богородицу портаитису тако да је то завидни дан код нас у манастиру".

Након литургије литија коју је предводио Његово високо преосвештенство митрополит бањалучки Јефрем и епископ марчански Сава. придружио им се и Милорад Додик који је истакао како је Хришћанство нападнуто на Балкану, као што је било некада на Блиском истоку.

"Хришћанство које нападају муслимани - Бошњаци кроз политичке активности укидања и смањења значаја Републике Српске кроз лажи које стално потурају деценијама", рекао је Додик и додао:

"Зато сваки човјек у Републици Српској, сваки Србин православац треба да одвоји недјељу свету за посјету цркви у свом мјесту или светињама као што је ова".

Српска православна црква је кроз најтежа времена чувала српски идентитет, традицију и слободарски дух, окупљајући народ када је то било најпотребније. Зато је важно чувати манастире и градити храмове, те преносити вриједности које су сачувале српски народ на будуће генерације закључио је предсједник Додик.

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Тагови :

Манастир Ступље

Милорад Додик

православни вјерници

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