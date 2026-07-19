Велики број вјерника у манастиру ступље

Аутор:Магдалена Глигић
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Звона манастира Ступље и ове године окупила су бројне вјерника. На свету литургију стигли су из свих крајева Српске и региона. Овде ће се кажу помолити Богу, причестити и уживати у дружењу.
"Народ има гдје да дође, има гдје да се окупља, Богу хвала, да нас буде у што већем броју да се окупљамо и дружимо",
"Значај наше вјере је велик и дошао сам овдје да се причестим",
"Причешће то је онако почетак вјере а даље по традицији да се очувава и да млађи остану уз вјеру, мислим даје то потребно јер се свјет мијења и постаје све чуднији", говоре вјерници за АТВ.
Ово је један од најзначајнијих вјерских скупова. Окупља вјерујући народ и чува традицију кажу домаћини.
"Сваке године прву недјељу која долази након празника светог апостола Петра и Павла овде у манастиру је свенародни сабор", каже Синђел Георгије, сабрат манастира Ступље и додаје:
"У недјељу по Петровдану тај исти дан прослављамо и пресвету Богородицу портаитису тако да је то завидни дан код нас у манастиру".
Након литургије литија коју је предводио Његово високо преосвештенство митрополит бањалучки Јефрем и епископ марчански Сава. придружио им се и Милорад Додик који је истакао како је Хришћанство нападнуто на Балкану, као што је било некада на Блиском истоку.
"Хришћанство које нападају муслимани - Бошњаци кроз политичке активности укидања и смањења значаја Републике Српске кроз лажи које стално потурају деценијама", рекао је Додик и додао:
"Зато сваки човјек у Републици Српској, сваки Србин православац треба да одвоји недјељу свету за посјету цркви у свом мјесту или светињама као што је ова".
Српска православна црква је кроз најтежа времена чувала српски идентитет, традицију и слободарски дух, окупљајући народ када је то било најпотребније. Зато је важно чувати манастире и градити храмове, те преносити вриједности које су сачувале српски народ на будуће генерације закључио је предсједник Додик.
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