Tuzlanski kanton: Kasnilo otvaranje 53 biračka mjesta, dva još nisu otvorena

Autor:ATV redakcija
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Na području Tuzlanskog kantona, prema preliminarnim informacijama, kasnilo je otvaranje 53 biračka mjesta, dok dva - u Gradačcu i Lukavcu, još nisu otvorena za glasanje, saopšteno je iz Uprave policije kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.
Do sada nije bilo prijavljenih incidenata.
Republika Srpska
Predsjednik Siniša Karan glasao u Banjaluci
Pripadnici Uprave policije angažovani su, u skladu sa Izbornim zakonom BiH, u neposrednoj blizini biračkih mjesta tokom cijelog izbornog dana radi sprečavanja narušavanja javnog reda i mira.
(SRNA)
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