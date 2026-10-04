Tuzlanski kanton: Kasnilo otvaranje 53 biračka mjesta, dva još nisu otvorena

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Foto: ATV

Na području Tuzlanskog kantona, prema preliminarnim informacijama, kasnilo je otvaranje 53 biračka mjesta, dok dva - u Gradačcu i Lukavcu, još nisu otvorena za glasanje, saopšteno je iz Uprave policije kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Do sada nije bilo prijavljenih incidenata. Republika Srpska Predsjednik Siniša Karan glasao u Banjaluci Pripadnici Uprave policije angažovani su, u skladu sa Izbornim zakonom BiH, u neposrednoj blizini biračkih mjesta tokom cijelog izbornog dana radi sprečavanja narušavanja javnog reda i mira. (SRNA)

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