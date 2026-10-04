Logo

Tuzlanski kanton: Kasnilo otvaranje 53 biračka mjesta, dva još nisu otvorena

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.10.2026 09:40

Komentari:

0
Гласање Избори 2026. нове изборне технологије бирачи бирачка мјеста кутија за гласање скенери
Foto: ATV

Na području Tuzlanskog kantona, prema preliminarnim informacijama, kasnilo je otvaranje 53 biračka mjesta, dok dva - u Gradačcu i Lukavcu, još nisu otvorena za glasanje, saopšteno je iz Uprave policije kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Do sada nije bilo prijavljenih incidenata.

Синиша Каран

Republika Srpska

Predsjednik Siniša Karan glasao u Banjaluci

Pripadnici Uprave policije angažovani su, u skladu sa Izbornim zakonom BiH, u neposrednoj blizini biračkih mjesta tokom cijelog izbornog dana radi sprečavanja narušavanja javnog reda i mira.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuzlanski kanton

Izbori 2026

izbori

Opšti izbori 2026

Izbori u BiH

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пожар у Горажду.

BiH

Proglašeno stanje nesreće u Goraždu: Izbio požar na deponiji

1 h

0
Избори изборне технологије гласање скенери

BiH

Kasni otvaranje 70 biračkih mjesta u Zeničko-dobojskom kantonu

1 h

0
Бирачко мјесто, избори 2026.

BiH

Sva biračka mjesta otvorena u Istočnoj Ilidži i Istočnom Novom Sarajevu, problem u Kotorcu

2 h

0
Дан жалости у Јабланици: Двије године од страдања 19 мјештана у поплави

BiH

Dan žalosti u Jablanici: Dvije godine od stradanja 19 mještana u poplavi

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

38

Izborni dan u Mostaru normalizovan: Otklonjen kvar na skeneru

10

36

Problemi sa skenerima: Kašnjenja u Prijedoru, Kozarskoj Dubici i Novom Gradu

10

30

Pogođen tanker u Ormuskom moreuzu

10

22

Branko Blanuša glasao u Banjaluci

10

14

Oktobarske temperature obaraju rekorde u Srpskoj: Evo šta nas očekuje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima