Logo

Бројне бањалучке улице сутра остају без струје

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.10.2026 17:44

Коментари:

0
Струја
Фото: АТВ

Због најављених радова сутра ће у Бањалуци доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

9.00 12.00 часова – дијелови улица: Браће Југовића, Гаврила Принципа, Милоша Обилића, Пионирска, Војводе Пере Креце, Бановић Страхиње бр. 32, Патријарха Арсенија Чарнојевића бр. 1 и Тихомира Тихе Дамјановића бр. 10.

9.00 – 14.00 часова – дијелови улица: Фрушкогорска, Војвођанска, Др Велимира Човића, Крајишких бригада, Ранка Шипке, Душана Симића и Краља Александра И Карађорђевића, те дио насеља Бистрица и Козица (Грачаница).

9.30 – 14.00 часова – дијелови насеља Јаворани и Тисовац.

9.30 – 12.30 часова – дијелови улица: Др Војислава Ђеде Кецмановића бр. 4, 6 и 8, те Косовке дјевојке бр. 5 и 7.

10.00 – 15.00 часова – дио Улице Фране Супила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Струја

Бања Лука

искључење струје

нестанак струје

Радови на мрежи

Коментари (0)

Више из рубрике

Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.

Бања Лука

Градска управа демантовала: Станивуковић није учесник снимања код Централног спомен-обиљежја

6 ч

0
"Киша да кадрови изгледају драматичније": Ко је снимао спот у Бањалуци

Бања Лука

"Киша да кадрови изгледају драматичније": Ко је снимао спот у Бањалуци

8 ч

6
Саобраћај у Бањалуци

Бања Лука

Само за два дана кажњено 374 пјешака и 496 возача: Правила се и даље масовно крше!

11 ч

0
Радник ради на стубу за струју.

Бања Лука

Ове бањалучке улице данас неће имати струје

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

13

Власти у Француској увеле полицијски час

20

13

Умрла бивша дјевојка Џастина Бибера

19

56

Кондић Панић о протестима у Француској: Полиција се суочава са изазовима

19

55

Због нереда у Паризу затворен Лувр

19

51

Пуна подршка клупског руководства: Саша Илић остаје тренер Партизана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима