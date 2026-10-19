"Киша да кадрови изгледају драматичније": Ко је снимао спот у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Бање Луке Драшко Станивуковић снимао је у суботу, 17. октобра, видео на Тргу палих бораца.
Како пише Кликс, лидер ПСС-а снимао је у суботу, 17. октобра, видео на Централом спомен обиљежју погинулим борцима, а асистирали су му бањалучки ватрогасци. Ону су, како се види на снимку који су сами објавили, ватрогасним цријевом правили вјештачку кишу како би кадрови изгледали драматичније.
На снимку се види Станивуковић како у тамној јакни и фармеркама хода између освијетљених бијелих стубова споменика. За њим иде сниматељ, а поред је асистент с великим рефлектором.
У наредним кадровима ватрогасац у униформи стоји поред траве, а иза њега се изнад трга извија млаз воде из ватрогасног цријева и пада као киша. Чланови екипе с рефлектором трче кроз воду за градоначелником, а на крају снимка ватрогасац хода мокром стазом и држи цријево.
У извјештају који је бригада објавила уз видео ово снимање води се као "асистенција Градској управи" на Тргу палих бораца, од 16.30 до 20 сати.
Убрзо, обрисали су комплетну објаву од тог дана.
Град Бањалука демантовао је наводе који су се појавили у медијима у вези са снимањем видеа код Централног спомен-обиљежја у Бањалуци истичући да градоначелник Драшко Станивуковић није учествовао у снимању.
Бања Лука
Градска управа демантовала: Станивуковић није учесник снимања код Централног спомен-обиљежја
"Наиме, поступајући по молби, коју је Градској управи, упутио предсједник Управног одбора продукције Унисон и извршни директор Пословне канцеларије Светог манастира Хиландар у Београду, припадници Професионалне територијално ватрогасно спасилачке јединице Града Бање Луке су на локацији Централног спомен-обиљежја, у суботу, 17.10.2026. у 16.30 часова, пружили техничку интервенцију за снимање спота Анђеле Кулић, младе вокалне солисткиње из Зворника, која је препознатљива по извођењу духовне, традиционалне и родољубиве музике.
Ријеч је о споту за пјесму „Српска република“ који се снима на више локација у Републици Српској и представља емотивну музичку причу посвећену управо Републици Српској, њеним природним љепотама, историји, традицији и народу.
Пројекат је дио мисије Светог манастира Хиландара према младима, под називом „Хиландарски светионик”, кроз коју, између осталог, пружа подршку младим талентованим људима, као у овом случају – Анђели Кулић.
Наиме, аутори спота су се обратили Градској управи за дозволе за кориштење локалитета на којима су снимани кадрови за потребе спота као и за помоћ у организацији контролисаног воденог ефекта за потребе једне сцене поменутог спота.
Одсјек за послове цивилне заштите и Професионалне територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Града Бања Лука, одговорио је потврдно на допис из Градске управе, те је тако и учињено. На интервенцији је учествовало једно возило и два ватрогасца.
Овим путем наглашавамо, да су капацитети Професионалне територијално ватрогасно спасилачке јединице такви, да могу, с обзиром на обим интервенција, истовремено интервенисати на пет различитих локација у истом временском интервалу, тако да су наводи појединих медијских кућа у овом случају, произвољни и нетачни", наводе из Градске управе.
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