Težak sudar kod Barselone: Sletio autobus, povrijeđeno 80 osoba

Oko 80 ljudi je povrijeđeno kada je autobus sletio niz nasip nakon sudara sa automobilom nedaleko od Barselone, saopštile su službe hitne pomoći.

Prema podacima katalonske službe hitne medicinske pomoći /SEM/ četiri osobe su teško povrijeđene, a još 18 je zadobilo umjerene povrede. Osobe sa teškim povredama su već prebačene u bolnicu.

Španska mreža RTVE javila je da je autobus sletio niz nasip od 20 metara nakon sudara.

Nesreća se dogodila kasno popodne na putu BV-5114 blizu opštine Fogars de Montklus, u planinskom prirodnom parku Montseni na sjeveroistoku Španije.

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Službe hitne pomoći su brzo stigle na lice mjesta kako bi počele da pružaju pomoć putnicima.

Lokalni vatrogasci su poslali 20 timova hitne pomoći na to područje, prenosi Srna.

Katalonski regionalni predsjednik Salvador Ilja rekao je da sa velikom zabrinutošću prati razvoj događaja i da ga nadležni organi stalno obavještavaju, prenio je DPA.

"Sva moja podrška pogođenima i zahvalnost službama za hitne slučajeve na njihovom radu", rekao je Ilja.