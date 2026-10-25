Pao sajt RIK-a

Sajt Republičke izborne komisije u Srbiji nije dostupan građanima.

Na sajtu su se mogli pratiti rezultati obrađenih biračkih mjesta uživo, ali nedugo nakon objavljivanja prvih rezultata sajt je postao nedostupan.

Posljednje informacije koje je objavio RIK bile su na malom uzorku. Prema njima, lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija je osvojila 17,431 odnosno 54,21, dok je Studentska lista Studenti pobeđuju na 36.85 odnosno 11.848. glasova.

Izborna lista Ivica Dačić - faktor stabilnosti! (Socijalistička partija Srbije, „Jedinstvena Srbija”, Socijaldemokratska partija Srbije, „Zeleni Srbije”), su na 3,7 odsto ili 1.190 glasova.