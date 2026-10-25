Logo

Pao sajt RIK-a

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
25.10.2026 21:32

Komentari:

0
Парламентарни избори у Србији
Foto: TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Sajt Republičke izborne komisije u Srbiji nije dostupan građanima.

Na sajtu su se mogli pratiti rezultati obrađenih biračkih mjesta uživo, ali nedugo nakon objavljivanja prvih rezultata sajt je postao nedostupan.

Posljednje informacije koje je objavio RIK bile su na malom uzorku. Prema njima, lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija je osvojila 17,431 odnosno 54,21, dok je Studentska lista Studenti pobeđuju na 36.85 odnosno 11.848. glasova.

Izborna lista Ivica Dačić - faktor stabilnosti! (Socijalistička partija Srbije, „Jedinstvena Srbija”, Socijaldemokratska partija Srbije, „Zeleni Srbije”), su na 3,7 odsto ili 1.190 glasova.

Podijeli:

Tagovi :

RIK Srbija

izbori

Srbija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Александар Вучић, носилац листе "Уједињена Србија"

Srbija

Poznato kada se obraća Aleksandar Vučić

1 h

0
Парламентарни избори у Србији

Srbija

Stižu rezultati izbora iz Republike Srpske

1 h

0
Избори у Србији: Колико грађана је гласало у Бањалуци?

Srbija

Izbori u Srbiji: Koliko građana je glasalo u Banjaluci?

2 h

0
У Србији су у 7.00 сати почели ванредни парламентарни избори, на којима ће грађани бирати 250 посланика новог сазива Скупштине Србије.

Srbija

RIK se oglasio nakon zatvaranja biračkih mjesta

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

04

Minić čestitao Studentskoj listi: Snažna i stabilna Srbija oslonac je Srpskoj

22

42

Dodik: Čestitam Studentskoj listi, Srpska i Srbija nastavljaju dalje zajedno

22

30

Koliko će mandata imati Studentska lista u Skupštini Srbije?

22

29

Dačić priznao izborni poraz: Izgubili smo bitku, ali naša borba se nastavlja

22

19

SPS prvi put u istoriji ispod cenzusa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima