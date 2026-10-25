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RK Borac savladao PAOK za častan oproštaj od Evrope

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25.10.2026 21:56

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Рукометаши Борца на утакмици са ПАОК-ом
Foto: ATV

Rukometaši Borca pokazali su karakter nakon brodoloma u Solunu i sačuvali obraz u revanšu protiv PAOK-a.

Bolja odbrana, veća energija i želja bili su primjetni u taboru ekipe Mirka Mikića,pa tek sada ostaje žal za lošom predstavom na gostujućem terenu.

Grahovac je bio nepremostiva prepreka za Grke sa 14 odbrana, dok je najefikasniji u pirovoj pobjedi Banjalučana bio je Miloš Nježić, koji je postigao sedam golova. Za PAOK jedan manje dao je Elef Teri Jadis. „Crveno-plavi“ vratili su samopouzdanje pred derbi sa Izviđačem u Premijer ligi BiH.

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Borac i Izviđač sastaju se u četvrtak u dvorani Borik, a početak utakmice zakazan je za 18 časova.

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rukomet

PAOK

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