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Zaštitimo djecu u saobraćaju: Edukativno druženje sa osnovcima u Doboju

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16.09.2026 12:22

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Дјеца
Foto: ATV

Policijska uprava Doboj organizovaće sutra, 17.09.2026. godine, u 10:00 časova u Gradskom parku u Doboju druženje sa najmlađim učenicima osnovnih škola u okviru tradicionalne akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“.

Akciju povodom početka školske godine sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sa ciljem povećanja bezbjednosti djece u saobraćaju i podizanja svijesti svih vozača o važnosti poštovanja propisa, posebno u blizini školskih zona.

U saradnji sa Auto-moto društvom Doboj u parku će biti postavljen poseban saobraćajni poligon. Na njemu će dobojski osnovci, kroz praktične i edukativne sadržaje, savladati osnovna pravila za bezbjedno učešće u saobraćaju.

Pored pripadnika Policijske uprave Doboj, u ovoj značajnoj manifestaciji učestvovaće i predstavnici drugih subjekata ključnih za bezbjednost saobraćaja.

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Tagovi :

Škola

saobraćaj

Djeca

Zaštitimo djecu u saobraćaju

Agencija za bezbjednost saobraćaja

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