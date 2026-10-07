Mladi plaćaju nadu u bolju budućnost: Generacija Zed sve češće plaća astrologe i tarot tumače

Kada budućnost djeluje neizvesno, neki mladi ljudi ne traže odgovor samo u savetima iskusnijih ili informacijama koje su im besplatno dostupne. Sve više njih plaća personalizovana tumačenja, tarot, astrologiju i druge duhovne usluge, želeći da svoje dileme, strahove i važne životne odluke sagledaju iz drugačije perspektive.

Potreba mladih da znaju kako budućnost može da im izgleda stvorila je veliko tržište - američka industrija "vidovnjačkih usluga" ostvarila je prihod od 2,3 milijarde dolara u 2025. godini. Prihod je tokom pet godina rastao prosječno 5,5 odsto godišnje, dok skoro polovina žena od 18 do 49 godina najmanje jednom godišnje traži savet od astrologa, prenosi "Forčen".

Plaćanje za tumačenje, a ne za informacije

Veliki dio ovog trenda razvija se na internetu, gdje tarot čitači i astrolozi korisnike privlače objavama poput "Prestani da skroluješ. Ova poruka je za tebe". U takvim video-snimcima se, na primer, tumači tarot nekome ko je nedavno raskinuo vezu ili se pripadnicima određenog horoskopskog znaka nudi predviđanje da im je posao iz snova nadohvat ruke.

Ovakvi sadržaji često deluju kao da su namenjeni upravo osobi koja ih gleda, ali to nije slučajno: Kad korisnik gleda, lajkuje ili deli video zapise o raskidima, vjerovatnije će dobijati još sličnih tema.

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Taj fenomen postao je i predmet šale na Instagramu i TikToku, kroz poruku da neko ide kod "taroterapeuta" umjesto kod terapeuta jer mu je potrebna nada, a ne dijagnoza.

Ljudi ne plaćaju mistične usluge zato što im nedostaju informacije, već zato što žele da neko protumači šta one znače baš za njih, smatra marketing istraživač Kaidong Ju. Personalizovano tumačenje može im pružiti osjećaj da ih neko sluša, pomoći im da bolje razumiju situaciju u kojoj se nalaze ili da lakše sagledaju različite mogućnosti.

Pri tome, ne moraju nužno vjerovati da magija djeluje. U jednom istraživanju učesnik je naveo da su mu predmeti povezani sa feng šuijem povećali samopouzdanje, iako nisu promenili njegovu sreću, dok je drugi rekao da mu tarot nije dao konkretan odgovor, ali mu je pomogao da razmisli o svojim mogućnostima. Prema Juovom tumačenju, ovakve prakse ne moraju da uklone neizvesnost, već mogu da pomognu da se ona lakše podnese.

Zanimljivo je da ova vrsta potrage za većim osećajem samostalnosti i kontrole ne znači nužno udaljavanje od religije. Podaci su pokazali da se 33 odsto pripadnika generacije Zed izjašnjava kao religiozno, u poređenju sa 18 odsto bejbi bumera, 22 odsto generacije Iks i 19 odsto milenijalaca.

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Mnogi mladi odrasli pritom ne biraju samo jedan duhovni put, već tvrde da im kombinacija crkve, astrologije i tarota može biti dio istog ličnog sistema vjerovanja.

Zato za mnoge od njih plaćeno čitanje tarota nije zamjena za religiju ili besplatan horoskop, već još jedan duhovni alat - a čak 57 odsto ispitanika generacije Zed reklo je da su se okrenuli duhovnosti kako bi osetili veću kontrolu nad svojom budućnošću.

Ipak, Ju upozorava da ovakvo uvjeravanje može postati štetno ako počne da zamenjuje sposobnost pojedinca da sam donosi odluke. Sa druge strane, za nekoga ko se osjeća nemoćno, čak i mali simboličan korak može biti način da lakše počne da se suočava sa neizvesnošću.

(rt balkan)