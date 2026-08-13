Борба са ватром трајала цијелу ноћ: Изгорио један помоћни објекат, стање мирније

Аутор:АТВ редакција
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Након борбе са ватром током ноћи, стање на пожаришту код Невесиња је доста мирније.
Крак ватре креће се према Хумчанима у неприступачном терену. Ноћас је изгорио један мањи помоћни објекат у селу Ковачићи.
Невесињским ватрогасцима ноћас су помогли ватрогасци из Гацка, Билеће и ДВД Ластва, Требиње, као и велики број мјештана.
Из ТВСЈ Невесиње је потврђено да очекују помоћ хеликоптера, како би помогао гашењу ватре на неприступачном терену на јужним обронцима планине Црвањ, преноси РТРС.
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