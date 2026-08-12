Prisjeli nam besplatni priključci

Banja Luka je prvi grad koji je domaćinstvima na teritoriji grada Banje Luke obezbijedio besplatne priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, ali je i prvi u kome veliki broj stanovnika, danima, sedmicama pa i mnogo duže od toga nemaju uredno vodosnabdijevanje.

Pompezna najava, grandiozna dodjela, pamfleti, flajeri i kartice za prijatelje, porodicu, za podršku i olakšice, dijelili su se ispred Grada Banjaluka šakom i kapom.

Prije tri godine gradonačelnik Draško Stanivuković sazvao je pres konferenciju, sabrao saradnike i sa rukovodstvom banjalučkog Vodovoda najavio novitete, koje niko nigdje nema. Besplatni priključci za vodu!

Grad Banjaluka besplatni priključci za vodu

„Oni sada neće morati da izdvajaju između 700 i 800 KM za priključak, koliko je to bio slučaj sada, od sutra će to biti potpuno besplatno. Svi ti sugrađani će od Grada dobiti poklon vaučer u vrijednosti tog priključka i sve ide na teret Grada i Vodovoda. To je jedna značajna stvar i ušteda“, poručio je gradonačelnik prije tri godine.

Međutim, bajkovite najave i olakšice stanovnici Banjaluke platili su svojim leđima.

Dolaskom toplih dana češće su imali priliku da vodu sipaju iz flaša, kanistera, bidona ili cisterne, koja ih je posjećivala, nekada redovno, a nekada uz molbe i pozive.

Bistrica, Dragočaj, Ramići, Donja Kola, neka su od naselja koja vode višemjesečnu borbu sa vodom i nadležnima zaduženim za nesmetano dopremanje vode u njihove domove.

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I tako, vode nema, najavljeno je da bi ovih dana moglo doći do stabilizacije i konačnog rješenja, ali avaj. Od obećanja se ne živi, ne napaja stoka, ne pere veš, ne kupa, te ostaje nada da će ovo obećanje biti riješeno, ili će u u suprotnom mještani Bistrice, a vjerujemo i ostalih naselja i uzeti stvar u svoje ruke, kako su najavili.

Pored stanovništva koje već dugo vremena vodi svakodnevnicu u surovim uslovima, besplatni priključci dohakali su i Vodovodu.

Besplatni priključci vode za građane koštali su banjalučki „Vodovod“ više od 1,1 miliona maraka, otkrio je portal Kapital.

Iz ovog preduzeća precizirali su za ovaj portal da su od 1. aprila 2023. godine od kada se primjenjuje odluka o besplatnim priključcima, pa do kraja 2025. godine po ovom osnovu imali trošak od tačno 1.142.719 KM.

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Ipak, iz Vodovoda ocjenjuju da u suštini nisu ostali bez prihoda, precizirajući da će kroz prodaju vode vratiti uložena sredstva.

„Tokom 2024. fakturisano je 601.287 kubika vode više u odnosu na 2023. godinu, a u 2025. godini očitano stanje kod potrošača je za 581.729 kubika više u odnosu na 2023. godinu, od kada je i počela ugradnja besplatnih priključaka. Takav trend će se nastaviti i u budućnosti, što znači da će Vodovod kroz prodaju vode vratiti uloženo“, navodi se u odgovoru.

S obzirom na gubitke nastale tokom pucanja cijevi, a koje smo imali priliku gledati u proteklom periodu te činjenicu da vodosnabdijevanje nije bilo uredno, pitanje je ko će i na koji način „pokrpiti“ nastale gubitke.