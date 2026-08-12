Objavljeni rezultati konkursa za vrtiće u Banjaluci: Pogledajte da li je vaše dijete primljeno

Objavljeni su rezultati konkursa za upis djece u javne vrtiće u Banjaluci za radnu 2026/2027. godinu.

Roditelji koji su prijavili djecu na konkurs sada mogu da provjere da li su mališani dobili mjesto u nekom od vrtića JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banjaluka.

Spisak sa rezultatima konkursa za vrtiće u Banjaluci objavljujemo u nastavku teksta.

Rezultati su objavljeni prema brojevima protokola, pa roditelji dijete na listi mogu pronaći pomoću broja koji su dobili prilikom predaje prijave na konkurs.

Rezultati konkursa za vrtiće u Banjaluci

Na konkursu za upis u javne vrtiće ove godine bilo je 605 slobodnih mjesta. Prijavilo se 2.884 djece, a primljeno je 562. To je umanjenje zbog djece sa smetnjama.

Na listi čekanja je ostalo 2.322 djece, potvrđeno je za ATV.

Prilikom utvrđivanja rang-liste djeca su bodovana na osnovu kriterijuma propisanih konkursom, među kojima su zaposlenost ili redovno školovanje roditelja, dužina čekanja na prijem, prebivalište na području Banjaluke, broj djece u porodici i određene socijalne kategorije.

Roditelji koji žele da provjere rezultate upisa u vrtiće u Banjaluci, odnosno da vide da li je njihovo dijete primljeno, svoj broj protokola mogu potražiti na spisku u nastavku.