Objavljeni rezultati konkursa za vrtiće u Banjaluci: Pogledajte da li je vaše dijete primljeno

Autor:ATV redakcija
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Objavljeni su rezultati konkursa za upis djece u javne vrtiće u Banjaluci za radnu 2026/2027. godinu.
Roditelji koji su prijavili djecu na konkurs sada mogu da provjere da li su mališani dobili mjesto u nekom od vrtića JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banjaluka.
Spisak sa rezultatima konkursa za vrtiće u Banjaluci objavljujemo u nastavku teksta.
Rezultati su objavljeni prema brojevima protokola, pa roditelji dijete na listi mogu pronaći pomoću broja koji su dobili prilikom predaje prijave na konkurs.
Na konkursu za upis u javne vrtiće ove godine bilo je 605 slobodnih mjesta. Prijavilo se 2.884 djece, a primljeno je 562. To je umanjenje zbog djece sa smetnjama.
Na listi čekanja je ostalo 2.322 djece, potvrđeno je za ATV.
Prilikom utvrđivanja rang-liste djeca su bodovana na osnovu kriterijuma propisanih konkursom, među kojima su zaposlenost ili redovno školovanje roditelja, dužina čekanja na prijem, prebivalište na području Banjaluke, broj djece u porodici i određene socijalne kategorije.
Roditelji koji žele da provjere rezultate upisa u vrtiće u Banjaluci, odnosno da vide da li je njihovo dijete primljeno, svoj broj protokola mogu potražiti na spisku u nastavku.
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