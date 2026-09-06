Dnevni horoskop: Škorpija i Ovan su promjenjivog raspoloženja, Djevica teško krije osjećanja

OVAN

Danas bi trebalo da vas drži dobro raspoloženje i želja da se opustite i odmorite. Međutim, vama će u prvom dijelu dana raspoloženje biti promjenljivo, a drugi dio dana ćete više iskoristiti da izađete sa prijateljima ili da se posvetite voljenoj osobi.

BIK

Danas možete ostvariti kontakt i susret sa nekim koga već duže vreme želite da vidite. Najvjerovatnije je prijatelj u pitanju, i vrijeme provedeno sa njim će vam izuzetno prijati. U drugom dijelu dana malo sentimentalno raspoloženje.

BLIZANCI

Veliki su vaši planovi, ali je pitanje da li ćete uspeti da se izdignete iz nekog malo lošijeg raspoloženja i ostvarite ih. Možda će vas spriječiti djelimično i obaveze kojima se morate posvetiti. Pokažite više razumijevanja prema voljenoj osobi.

RAK

Svoje raspoloženje koje je nešto lošije, a vučete ga još od juče, prenijećete i u današnji dan. Neko od članova porodice vam može zamjeriti zbog vašeg ponašanja ili stava, što će još dodatno negativno uticati na vas. Možda je vrijeme da se odmorite i opustite.

LAV

Potrebno vam je da dobijete podršku od nekoga ko vam je bitan. To može biti emotivni partner ili neko od članova porodice. U suštini, sada vam je neophodna neka vrsta zaštitničkog ponašanja od strane osobe koju volite. Malo ste se razmazili.

DJEVICA

Teško ćete danas uspjevati da sakrijete svoja osjećanja i ono što se dešava unutar vas. Potrebno vam je prisustvo voljene osobe ili članova porodice da vas digne i oraspoloži.

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Odličan je trenutak da se malo rasteretite i provedete.

VAGA

Ono što vas danas najviše interesuje je sve ono što je vezano za emocije. Nemojte biti usamljeni, ako već nemate partnera, već se okrenite ka prijateljima i porodici. Ukoilko ste u emotivnoj vezi, iskoristtite dan za uživanje u provodu i ljubavi.

ŠKORPIJA

Vaša će raspoloženja danas varirati i vjerovatno ćete ići iz krajnosti u krajnost. U jednom trenutku ste odlično, u drugom već napeti i nervozni. Sačuvajte dobar odnos sa partnerom i sa ljudima koje volite. Potrudite se da provedete što više vremena sa njima.

STRIJELAC

Biće potrebno mnogo dobre volje da biste se danas usaglasili sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Postoji razmimoilaženje u mišljenjima, planovima. Biće potrebno mnogo dobre volje da nađete pravo rješenje. Pomalo tenzičan i stresan dan za vas.

JARAC

Nedjelja za vama je dosta naporna, a sada je pravi trenutak da ovaj dan provedete sa osobama sa kojima ste bliski i koje volite. Moguće je da ćete otići na veće okupljanje ili posetiti prijatelje. Osjećaćete se dobro i odmorno. Mogućnost flertovanja u popodnevnim satima.

VODOLIJA

Neke stvari su profunkcionisale između vas i voljene osobe. Ono što vam je smetalo u prethodnim danima, sada je prevaziđeno. Ako vam se čini da vam voljena osoba daje nejasne ili nepotpune odgovore, zapitajte se koliko ste vi iskreni.

RIBE

Vi punite svoje baterije u okviru doma, porodice, prijatelja, u kontaktu sa djecom. Ovo je dovoljno da vam vrati svu energiju koju ste u prethodnim danima izgubili. Zato, sa vama dragim osobama idite makar na zajednički ručak. Ili u provod i neko druženje.

(telegraf)