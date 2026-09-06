Dnevni horoskop: Škorpija i Ovan su promjenjivog raspoloženja, Djevica teško krije osjećanja

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Saznajte da li će vašem znaku dnevni horoskop donijeti mnogo sreće.
Danas bi trebalo da vas drži dobro raspoloženje i želja da se opustite i odmorite. Međutim, vama će u prvom dijelu dana raspoloženje biti promjenljivo, a drugi dio dana ćete više iskoristiti da izađete sa prijateljima ili da se posvetite voljenoj osobi.
Danas možete ostvariti kontakt i susret sa nekim koga već duže vreme želite da vidite. Najvjerovatnije je prijatelj u pitanju, i vrijeme provedeno sa njim će vam izuzetno prijati. U drugom dijelu dana malo sentimentalno raspoloženje.
Veliki su vaši planovi, ali je pitanje da li ćete uspeti da se izdignete iz nekog malo lošijeg raspoloženja i ostvarite ih. Možda će vas spriječiti djelimično i obaveze kojima se morate posvetiti. Pokažite više razumijevanja prema voljenoj osobi.
Svoje raspoloženje koje je nešto lošije, a vučete ga još od juče, prenijećete i u današnji dan. Neko od članova porodice vam može zamjeriti zbog vašeg ponašanja ili stava, što će još dodatno negativno uticati na vas. Možda je vrijeme da se odmorite i opustite.
Potrebno vam je da dobijete podršku od nekoga ko vam je bitan. To može biti emotivni partner ili neko od članova porodice. U suštini, sada vam je neophodna neka vrsta zaštitničkog ponašanja od strane osobe koju volite. Malo ste se razmazili.
Teško ćete danas uspjevati da sakrijete svoja osjećanja i ono što se dešava unutar vas. Potrebno vam je prisustvo voljene osobe ili članova porodice da vas digne i oraspoloži.
Društvo
Nedjeljni tarot horoskop: Jedna karta upozorava svih 12 znakova
Odličan je trenutak da se malo rasteretite i provedete.
Ono što vas danas najviše interesuje je sve ono što je vezano za emocije. Nemojte biti usamljeni, ako već nemate partnera, već se okrenite ka prijateljima i porodici. Ukoilko ste u emotivnoj vezi, iskoristtite dan za uživanje u provodu i ljubavi.
Vaša će raspoloženja danas varirati i vjerovatno ćete ići iz krajnosti u krajnost. U jednom trenutku ste odlično, u drugom već napeti i nervozni. Sačuvajte dobar odnos sa partnerom i sa ljudima koje volite. Potrudite se da provedete što više vremena sa njima.
Biće potrebno mnogo dobre volje da biste se danas usaglasili sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Postoji razmimoilaženje u mišljenjima, planovima. Biće potrebno mnogo dobre volje da nađete pravo rješenje. Pomalo tenzičan i stresan dan za vas.
Nedjelja za vama je dosta naporna, a sada je pravi trenutak da ovaj dan provedete sa osobama sa kojima ste bliski i koje volite. Moguće je da ćete otići na veće okupljanje ili posetiti prijatelje. Osjećaćete se dobro i odmorno. Mogućnost flertovanja u popodnevnim satima.
Neke stvari su profunkcionisale između vas i voljene osobe. Ono što vam je smetalo u prethodnim danima, sada je prevaziđeno. Ako vam se čini da vam voljena osoba daje nejasne ili nepotpune odgovore, zapitajte se koliko ste vi iskreni.
Vi punite svoje baterije u okviru doma, porodice, prijatelja, u kontaktu sa djecom. Ovo je dovoljno da vam vrati svu energiju koju ste u prethodnim danima izgubili. Zato, sa vama dragim osobama idite makar na zajednički ručak. Ili u provod i neko druženje.
(telegraf)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
2 d0
Zanimljivosti
3 d0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
08
08
08
08
08
00
07
57
22
02
Trenutno na programu